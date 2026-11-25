Derzeit halten sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Um 12:09 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 0,03 Prozent fester bei 17 037,02 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 85,790 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,017 Prozent auf 17 028,67 Punkte an der Kurstafel, nach 17 031,51 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SDAX betrug 17 021,08 Punkte, das Tageshoch hingegen 17 138,44 Zähler.

SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 1,36 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, einen Stand von 18 106,58 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 25.08.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18 541,82 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.11.2025, wies der SDAX einen Stand von 16 159,14 Punkten auf.

Der Index verlor auf Jahressicht 2026 bereits um 1,84 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Zählern erreicht.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell Heidelberger Druckmaschinen (+ 7,14 Prozent auf 1,04 EUR), Sixt SE St (+ 4,07 Prozent auf 74,15 EUR), Grand City Properties (+ 3,66 Prozent auf 7,93 EUR), OHB SE (+ 3,56 Prozent auf 186,20 EUR) und Dürr (+ 2,63 Prozent auf 16,42 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-4,44 Prozent auf 58,10 EUR), PVA TePla (-4,05 Prozent auf 23,68 EUR), PNE (-3,22 Prozent auf 3,91 EUR), ATOSS Software (-3,11 Prozent auf 81,10 EUR) und Basler (-2,90 Prozent auf 21,80 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SDAX weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 273 397 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX nimmt die 1&1-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 5,256 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 1,31 zu Buche schlagen. Die HAMBORNER REIT-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,95 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at