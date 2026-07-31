Aufschläge in Frankfurt: SDAX notiert zum Start des Freitagshandels im Plus

Um 09:11 Uhr legt der SDAX im XETRA-Handel um 0,74 Prozent auf 18 598,04 Punkte zu. Insgesamt kommt der SDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 90,309 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,505 Prozent höher bei 18 555,52 Punkten in den Handel, nach 18 462,31 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 18 598,04 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 555,52 Punkten verzeichnete.

SDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang Gewinne von 1,54 Prozent. Der SDAX erreichte am letzten Handelstag imJuni, dem 30.06.2026, den Wert von 18 045,58 Punkten. Der SDAX verzeichnete am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2026, den Stand von 17 911,06 Punkten. Der SDAX stand am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, bei 17 541,95 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 7,16 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 15 733,78 Zähler.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich aktuell LPKF Laser Electronics (+ 4,23 Prozent auf 14,80 EUR), ASTA Energy Solutions (+ 3,73 Prozent auf 55,60 EUR), Alzchem Group (+ 3,31 Prozent auf 159,00 EUR), PVA TePla (+ 3,30 Prozent auf 33,78 EUR) und SMA Solar (+ 3,09 Prozent auf 56,70 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil ATOSS Software (-1,40 Prozent auf 84,40 EUR), CANCOM SE (-1,21 Prozent auf 24,45 EUR), init innovation in traffic systems SE (-1,05 Prozent auf 47,20 EUR), Deutsche Beteiligungs (-0,94 Prozent auf 21,15 EUR) und GFT SE (-0,87 Prozent auf 22,80 EUR).

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die TeamViewer-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 98 552 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 3,739 Mrd. Euro weist die Springer Nature-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Blick

Die Mutares-Aktie präsentiert mit 2,35 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Im Index weist die Mutares-Aktie mit 7,43 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at