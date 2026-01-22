Aufschläge in Frankfurt: SDAX schlussendlich auf Höhenflug

Letztendlich stieg der SDAX im XETRA-Handel um 3,46 Prozent auf 18 338,51 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 94,360 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SDAX 1,25 Prozent fester bei 17 947,24 Punkten, nach 17 724,96 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 18 338,56 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17 947,24 Punkten verzeichnete.

SDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SDAX bislang Gewinne von 1,60 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.12.2025, notierte der SDAX bei 16 818,42 Punkten. Der SDAX stand vor drei Monaten, am 22.10.2025, bei 17 115,71 Punkten. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 22.01.2025, einen Wert von 14 120,49 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 5,66 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 18 392,27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 17 174,39 Zählern erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit SMA Solar (+ 12,02 Prozent auf 38,22 EUR), Gerresheimer (+ 9,20 Prozent auf 27,30 EUR), secunet Security Networks (+ 7,75 Prozent auf 204,50 EUR), Nagarro SE (+ 6,99 Prozent auf 69,60 EUR) und DEUTZ (+ 6,92 Prozent auf 11,13 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil Alzchem Group (-1,90 Prozent auf 155,00 EUR), Drägerwerk (-0,58 Prozent auf 85,90 EUR), Klöckner (-0,18 Prozent auf 11,02 EUR), Grand City Properties (+ 0,00 Prozent auf 9,35 EUR) und Adtran Networks SE (+ 0,00 Prozent auf 22,00 EUR).

Welche Aktien im SDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SDAX ist die Schaeffler-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 217 514 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Schaeffler-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 9,798 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,47 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,13 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at