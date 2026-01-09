Aufschläge in Frankfurt: SDAX steigt zum Start

Der SDAX setzt seinen Aufwärtstrend auch derzeit fort und verbucht erneut Gewinne.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0,38 Prozent stärker bei 17 978,90 Punkten. Damit sind die im SDAX enthaltenen Werte 95,877 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,235 Prozent stärker bei 17 952,26 Punkten in den Freitagshandel, nach 17 910,24 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 17 980,71 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 17 952,26 Punkten lag.

So bewegt sich der SDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der SDAX bislang einen Gewinn von 3,10 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.12.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 16 857,79 Punkten. Der SDAX lag vor drei Monaten, am 09.10.2025, bei 17 561,34 Punkten. Der SDAX stand noch vor einem Jahr, am 09.01.2025, bei 13 905,41 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell PVA TePla (+ 3,25 Prozent auf 25,44 EUR), SFC Energy (+ 2,24 Prozent auf 13,68 EUR), Springer Nature (+ 2,16 Prozent auf 18,00 EUR), Gerresheimer (+ 1,90 Prozent auf 27,82 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,81 Prozent auf 44,90 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen Wacker Neuson SE (-1,61 Prozent auf 24,50 EUR), KSB SE (-1,44 Prozent auf 1 030,00 EUR), PSI Software (-0,88 Prozent auf 44,80 EUR), Grand City Properties (-0,79 Prozent auf 10,06 EUR) und Dermapharm (-0,77 Prozent auf 38,45 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Schaeffler-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 156 755 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Schaeffler-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 8,391 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Blick

Die Mutares-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,06 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at