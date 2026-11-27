Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Freitag.

Um 12:09 Uhr verbucht der SDAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 1,09 Prozent auf 17 428,23 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 85,182 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,281 Prozent fester bei 17 289,15 Punkten in den Freitagshandel, nach 17 240,68 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag am Freitag bei 17 490,83 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 17 289,15 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang ein Plus von 3,69 Prozent. Vor einem Monat, am 27.10.2026, lag der SDAX noch bei 18 373,06 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.08.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 18 952,55 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.11.2025, bewegte sich der SDAX bei 16 540,29 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,418 Prozent. Bei 19 325,96 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 15 733,78 Zählern.

Die Tops und Flops im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich derzeit LPKF Laser Electronics (+ 7,18 Prozent auf 7,76 EUR), SMA Solar (+ 5,84 Prozent auf 46,74 EUR), OHB SE (+ 5,62 Prozent auf 203,00 EUR), Vincorion (+ 5,44 Prozent auf 16,57 EUR) und ASTA Energy Solutions (+ 4,53 Prozent auf 41,50 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen Ottobock (-2,00 Prozent auf 39,30 EUR), 1&1 (-1,74 Prozent auf 25,35 EUR), STO SE (-1,12 Prozent auf 96,70 EUR), HAMBORNER REIT (-0,85 Prozent auf 4,08 EUR) und Grand City Properties (-0,83 Prozent auf 8,39 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SDAX weist die SGL Carbon SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 197 036 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie hat im SDAX mit 5,340 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im SDAX hat die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die HAMBORNER REIT-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,83 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at