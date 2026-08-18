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SDAX-Performance im Blick 18.08.2026 09:28:43

Aufschläge in Frankfurt: SDAX verbucht zum Handelsstart Zuschläge

Aufschläge in Frankfurt: SDAX verbucht zum Handelsstart Zuschläge

Der SDAX setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Dienstag fort.

Der SDAX erhöht sich im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,14 Prozent auf 18 511,48 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 94,727 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,309 Prozent auf 18 429,26 Punkte an der Kurstafel, nach 18 486,32 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18 424,90 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 513,82 Zählern.

So bewegt sich der SDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, notierte der SDAX bei 18 250,65 Punkten. Der SDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 18.05.2026, bei 18 429,44 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.08.2025, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 17 031,47 Punkten gehandelt.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 6,66 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SDAX bereits bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell 1&1 (+ 5,98 Prozent auf 20,20 EUR), Sixt SE St (+ 4,48 Prozent auf 74,60 EUR), SCHOTT Pharma (+ 3,01 Prozent auf 22,25 EUR), JOST Werke (+ 2,33 Prozent auf 57,10 EUR) und FRIEDRICH VORWERK (+ 2,21 Prozent auf 66,95 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil LPKF Laser Electronics (-3,65 Prozent auf 14,50 EUR), OHB SE (-2,45 Prozent auf 259,00 EUR), Einhell Germany vz (-2,13 Prozent auf 73,40 EUR), EVOTEC SE (-1,92 Prozent auf 3,37 EUR) und pbb (-1,70 Prozent auf 3,46 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Die EVOTEC SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 253 622 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX nimmt die OHB SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 5,403 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die SDAX-Aktien auf

In diesem Jahr hat die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. HAMBORNER REIT-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,66 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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1&1 AG 19,96 3,96% 1&1 AG
Einhell Germany AG Vorz-Inhaber-Akt 74,30 0,54% Einhell Germany AG Vorz-Inhaber-Akt
EVOTEC SE 3,37 -1,98% EVOTEC SE
FRIEDRICH VORWERK 66,50 1,99% FRIEDRICH VORWERK
HAMBORNER REIT 4,33 0,23% HAMBORNER REIT
JOST Werke AG 56,70 2,16% JOST Werke AG
KWS SAAT SE & Co. KGaA 71,20 -0,42% KWS SAAT SE & Co. KGaA
LPKF Laser & Electronics AG 14,35 -3,04% LPKF Laser & Electronics AG
Mutares 26,90 0,00% Mutares
OHB SE 254,00 -5,93% OHB SE
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank) 3,45 -2,43% pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
SCHOTT Pharma 22,45 4,91% SCHOTT Pharma
Sixt SE St. 73,75 3,00% Sixt SE St.

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 478,95 -0,04%

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