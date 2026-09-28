Aufschläge in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Start fester

Der SDAX springt im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,30 Prozent auf 18 178,22 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 92,248 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,306 Prozent auf 18 179,93 Punkte an der Kurstafel, nach 18 124,50 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 18 183,90 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 168,15 Punkten lag.

So entwickelt sich der SDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 28.08.2026, lag der SDAX noch bei 18 995,19 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, den Stand von 17 767,77 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, notierte der SDAX bei 16 775,08 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 4,74 Prozent. Bei 19 325,96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Zählern markiert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell Carl Zeiss Meditec (+ 1,87 Prozent auf 31,64 EUR), secunet Security Networks (+ 1,72 Prozent auf 236,00 EUR), Stabilus SE (+ 1,68 Prozent auf 15,76 EUR), Douglas (+ 1,63 Prozent auf 7,46 EUR) und Dürr (+ 1,55 Prozent auf 17,00 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,10 Prozent auf 29,42 EUR), SMA Solar (-2,04 Prozent auf 55,30 EUR), PATRIZIA SE (-1,32 Prozent auf 6,75 EUR), Basler (-1,31 Prozent auf 22,60 EUR) und ASTA Energy Solutions (-0,96 Prozent auf 61,80 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der HelloFresh-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 127 749 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die 1&1-Aktie mit 4,264 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SDAX.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Blick

Die Mutares-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,27 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at