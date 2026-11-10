SDAX

18 041,90
1,48
0,01 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
SDAX im Blick 10.11.2026 17:58:47

Aufschläge in Frankfurt: SDAX zum Ende des Dienstagshandels in der Gewinnzone

Aufschläge in Frankfurt: SDAX zum Ende des Dienstagshandels in der Gewinnzone

SDAX-Kurs am zweiten Tag der Woche zum Handelsschluss.

Zum Handelsschluss ging es im SDAX im XETRA-Handel um 0,41 Prozent nach oben auf 18 058,21 Punkte. Die SDAX-Mitglieder sind damit 89,369 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 18 089,10 Zählern und damit 0,586 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (17 983,74 Punkte).

Im Tagestief notierte der SDAX bei 18 052,19 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 18 224,85 Punkten.

SDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, erreichte der SDAX einen Wert von 18 098,20 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.08.2026, wies der SDAX einen Stand von 18 540,54 Punkten auf. Der SDAX lag vor einem Jahr, am 10.11.2025, bei 15 982,12 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 4,05 Prozent zu Buche. Bei 19 325,96 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 15 733,78 Punkten.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit Hypoport SE (+ 13,16 Prozent auf 94,60 EUR), KSB SE (+ 4,33 Prozent auf 843,00 EUR), Deutsche Beteiligungs (+ 3,74 Prozent auf 20,80 EUR), Einhell Germany vz (+ 3,70 Prozent auf 67,20 EUR) und pbb (+ 3,66 Prozent auf 3,12 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil Energiekontor (-4,30 Prozent auf 23,35 EUR), Medios (-3,51 Prozent auf 11,00 EUR), PVA TePla (-3,34 Prozent auf 26,08 EUR), SMA Solar (-2,91 Prozent auf 47,96 EUR) und PATRIZIA SE (-2,54 Prozent auf 6,53 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der EVOTEC SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 930 957 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie hat im SDAX mit 5,171 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Blick

Unter den SDAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index verzeichnet die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,56 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen im Überblick
Zum SDAX-Chart
Analysen zu SDAX-Aktien

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 24,25 -0,41% 1&1 AG
Deutsche Beteiligungs AG 20,95 0,48% Deutsche Beteiligungs AG
Einhell Germany AG Vorz-Inhaber-Akt 66,40 -0,45% Einhell Germany AG Vorz-Inhaber-Akt
Energiekontor AG 23,25 -2,11% Energiekontor AG
EVOTEC SE 3,04 -2,25% EVOTEC SE
HAMBORNER REIT 4,12 0,73% HAMBORNER REIT
Hypoport SE 90,00 -4,76% Hypoport SE
KSB SE & Co. KGaA Vz. 850,00 -0,23% KSB SE & Co. KGaA Vz.
KWS SAAT SE & Co. KGaA 65,60 -3,67% KWS SAAT SE & Co. KGaA
Medios AG 11,24 2,93% Medios AG
Mutares 27,90 0,18% Mutares
PATRIZIA SE 6,37 -2,75% PATRIZIA SE
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank) 3,03 -2,70% pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
PVA TePla AG 26,74 0,53% PVA TePla AG
SMA Solar AG 48,60 0,96% SMA Solar AG

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 040,79 0,00%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Mittwochshandel freundlich -- DAX bleibt in Schlagdistanz zu Rekordhoch -- Mehrheitlich Gewinne in Asien - Hang Seng verliert gegen den Trend
Der heimische Aktienmarkt erlebt einen freundlichen Handelstag. Der deutsche Aktienmarkt kann ebenfalls Gewinne einfahren. In Fernost waren am Mittwoch mehrheitlich Gewinne zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen