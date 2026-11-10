Aufschläge in Frankfurt: SDAX zum Ende des Dienstagshandels in der Gewinnzone

Zum Handelsschluss ging es im SDAX im XETRA-Handel um 0,41 Prozent nach oben auf 18 058,21 Punkte. Die SDAX-Mitglieder sind damit 89,369 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 18 089,10 Zählern und damit 0,586 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (17 983,74 Punkte).

Im Tagestief notierte der SDAX bei 18 052,19 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 18 224,85 Punkten.

SDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, erreichte der SDAX einen Wert von 18 098,20 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.08.2026, wies der SDAX einen Stand von 18 540,54 Punkten auf. Der SDAX lag vor einem Jahr, am 10.11.2025, bei 15 982,12 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 4,05 Prozent zu Buche. Bei 19 325,96 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 15 733,78 Punkten.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit Hypoport SE (+ 13,16 Prozent auf 94,60 EUR), KSB SE (+ 4,33 Prozent auf 843,00 EUR), Deutsche Beteiligungs (+ 3,74 Prozent auf 20,80 EUR), Einhell Germany vz (+ 3,70 Prozent auf 67,20 EUR) und pbb (+ 3,66 Prozent auf 3,12 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil Energiekontor (-4,30 Prozent auf 23,35 EUR), Medios (-3,51 Prozent auf 11,00 EUR), PVA TePla (-3,34 Prozent auf 26,08 EUR), SMA Solar (-2,91 Prozent auf 47,96 EUR) und PATRIZIA SE (-2,54 Prozent auf 6,53 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der EVOTEC SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 930 957 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie hat im SDAX mit 5,171 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Blick

Unter den SDAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index verzeichnet die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,56 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at