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WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809

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Kursentwicklung im Fokus 22.09.2026 09:28:53

Aufschläge in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart im Aufwind

Aufschläge in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart im Aufwind

Das macht der SDAX.

Um 09:10 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 0,14 Prozent höher bei 18 245,41 Punkten. Damit sind die im SDAX enthaltenen Werte 91,847 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der SDAX 0,115 Prozent fester bei 18 240,85 Punkten, nach 18 219,97 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tagestief bei 18 237,36 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 260,20 Punkten lag.

SDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, einen Stand von 18 564,27 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 22.06.2026, lag der SDAX noch bei 18 395,47 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.09.2025, lag der SDAX-Kurs bei 16 944,87 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,13 Prozent aufwärts. Bei 19 325,96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Zählern markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell PVA TePla (+ 1,32 Prozent auf 30,62 EUR), tonies (+ 1,23 Prozent auf 11,48 EUR), Kontron (+ 1,04 Prozent auf 21,38 EUR), secunet Security Networks (+ 0,92 Prozent auf 220,50 EUR) und Mutares (+ 0,79 Prozent auf 25,65 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil Vincorion (-1,89 Prozent auf 18,43 EUR), PNE (-1,28 Prozent auf 6,95 EUR), Grand City Properties (-1,04 Prozent auf 7,62 EUR), PATRIZIA SE (-1,00 Prozent auf 6,95 EUR) und MLP SE (-0,86 Prozent auf 9,26 EUR) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SDAX auf

Die EVOTEC SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 121 310 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,220 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

In diesem Jahr weist die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Mit 8,25 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 24,00 0,21% 1&1 AG
EVOTEC SE 2,83 0,07% EVOTEC SE
Grand City Properties S.A. 7,60 -1,43% Grand City Properties S.A.
HAMBORNER REIT 4,22 0,36% HAMBORNER REIT
Kontron 21,28 0,85% Kontron
KWS SAAT SE & Co. KGaA 77,50 0,39% KWS SAAT SE & Co. KGaA
MLP SE 9,27 -1,28% MLP SE
Mutares 25,55 0,20% Mutares
PATRIZIA SE 6,93 -0,72% PATRIZIA SE
PNE AG 7,04 0,43% PNE AG
PVA TePla AG 30,02 -0,53% PVA TePla AG
secunet Security Networks AG 220,00 0,92% secunet Security Networks AG
tonies 11,42 2,33% tonies
Vincorion 18,43 -1,37% Vincorion

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 213,89 -0,03%

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