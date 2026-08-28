Hypoport Aktie
WKN DE: 549336 / ISIN: DE0005493365
|SDAX-Kursentwicklung
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28.08.2026 09:28:42
Aufschläge in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart mit Zuschlägen
Der SDAX klettert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,42 Prozent auf 19 033,00 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 94,254 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,149 Prozent auf 18 980,86 Punkte an der Kurstafel, nach 18 952,55 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SDAX lag heute bei 19 033,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18 980,86 Punkten erreichte.
SDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht gewann der SDAX bereits um 2,64 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.07.2026, bewegte sich der SDAX bei 18 352,55 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.05.2026, wurde der SDAX mit 19 089,71 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 28.08.2025, wurde der SDAX mit 16 964,16 Punkten berechnet.
Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 9,66 Prozent zu Buche. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Zählern verzeichnet.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX
Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit OHB SE (+ 4,31 Prozent auf 198,40 EUR), Hypoport SE (+ 1,88 Prozent auf 89,55 EUR), ASTA Energy Solutions (+ 1,68) Prozent auf 60,60 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 1,51 Prozent auf 1,55 EUR) und Wüstenrot Württembergische (+ 1,40 Prozent auf 14,46 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil Energiekontor (-1,26 Prozent auf 27,45 EUR), Einhell Germany vz (-1,07 Prozent auf 74,20 EUR), LPKF Laser Electronics (-0,72 Prozent auf 13,70 EUR), Basler (-0,62 Prozent auf 24,20 EUR) und PVA TePla (-0,60 Prozent auf 29,88 EUR).
Diese SDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Die TeamViewer-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 64 673 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die OHB SE-Aktie weist im SDAX mit 4,064 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Fokus
2026 präsentiert die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Unter den Aktien im Index bietet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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|Einhell Germany AG Vorz-Inhaber-Akt
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|Energiekontor AG
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|Heidelberger Druckmaschinen AG
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|Hypoport SE
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|OHB SE
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Indizes in diesem Artikel
|SDAX
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