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WKN DE: 549336 / ISIN: DE0005493365

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SDAX-Kursentwicklung 28.08.2026 09:28:42

Aufschläge in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart mit Zuschlägen

Aufschläge in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart mit Zuschlägen

Anleger in Frankfurt schicken den SDAX am Morgen erneut ins Plus.

Der SDAX klettert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,42 Prozent auf 19 033,00 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 94,254 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,149 Prozent auf 18 980,86 Punkte an der Kurstafel, nach 18 952,55 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag heute bei 19 033,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18 980,86 Punkten erreichte.

SDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der SDAX bereits um 2,64 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.07.2026, bewegte sich der SDAX bei 18 352,55 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.05.2026, wurde der SDAX mit 19 089,71 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 28.08.2025, wurde der SDAX mit 16 964,16 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 9,66 Prozent zu Buche. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Zählern verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit OHB SE (+ 4,31 Prozent auf 198,40 EUR), Hypoport SE (+ 1,88 Prozent auf 89,55 EUR), ASTA Energy Solutions (+ 1,68) Prozent auf 60,60 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 1,51 Prozent auf 1,55 EUR) und Wüstenrot Württembergische (+ 1,40 Prozent auf 14,46 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil Energiekontor (-1,26 Prozent auf 27,45 EUR), Einhell Germany vz (-1,07 Prozent auf 74,20 EUR), LPKF Laser Electronics (-0,72 Prozent auf 13,70 EUR), Basler (-0,62 Prozent auf 24,20 EUR) und PVA TePla (-0,60 Prozent auf 29,88 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die TeamViewer-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 64 673 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die OHB SE-Aktie weist im SDAX mit 4,064 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Fokus

2026 präsentiert die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Unter den Aktien im Index bietet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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ASTA Energy Solutions 59,40 -0,67% ASTA Energy Solutions
Basler AG 24,15 -0,62% Basler AG
Einhell Germany AG Vorz-Inhaber-Akt 74,90 -0,13% Einhell Germany AG Vorz-Inhaber-Akt
Energiekontor AG 26,70 -3,09% Energiekontor AG
Heidelberger Druckmaschinen AG 1,53 1,94% Heidelberger Druckmaschinen AG
Hypoport SE 87,65 -0,23% Hypoport SE
KWS SAAT SE & Co. KGaA 77,80 1,30% KWS SAAT SE & Co. KGaA
LPKF Laser & Electronics AG 12,65 -7,66% LPKF Laser & Electronics AG
Mutares 25,90 1,37% Mutares
OHB SE 191,00 0,10% OHB SE
PVA TePla AG 30,84 2,87% PVA TePla AG
TeamViewer 7,19 3,31% TeamViewer
Wüstenrot & Württembergische AG 14,34 1,13% Wüstenrot & Württembergische AG

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 995,19 0,22%

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