Aufschläge in Frankfurt: SDAX zum Start in der Gewinnzone

Um 09:12 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 1,04 Prozent stärker bei 16 548,70 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 83,473 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,693 Prozent auf 16 491,36 Punkte an der Kurstafel, nach 16 377,93 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 16 489,07 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 16 550,32 Einheiten.

So entwickelt sich der SDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gab der SDAX bereits um 1,71 Prozent nach. Vor einem Monat, am 20.02.2026, wies der SDAX 18 023,92 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, stand der SDAX bei 16 732,54 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.03.2025, wies der SDAX einen Stand von 16 217,16 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 sank der Index bereits um 4,65 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 18 480,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 300,99 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Die Top-Aktien im SDAX sind derzeit Energiekontor (+ 5,78 Prozent auf 32,05 EUR), Elmos Semiconductor (+ 5,30 Prozent auf 135,00 EUR), PNE (+ 5,17 Prozent auf 8,14 EUR), Salzgitter (+ 4,29 Prozent auf 36,96 EUR) und DEUTZ (+ 3,02 Prozent auf 9,23 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen HelloFresh (-2,56 Prozent auf 3,84 EUR), Verve Group (-2,30 Prozent auf 1,40 EUR), Vossloh (-2,07 Prozent auf 70,90 EUR), Nagarro SE (-1,25 Prozent auf 48,90 EUR) und ProSiebenSat1 Media SE (-1,10 Prozent auf 3,96 EUR).

Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die HelloFresh-Aktie. 47 666 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von 1&1 mit 4,099 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der SDAX-Werte

Im SDAX hat die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mutares-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,85 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at