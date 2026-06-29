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Siemens Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

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Marktbericht 29.06.2026 15:58:45

Aufschläge in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX aktuell

Aufschläge in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX aktuell

Am Montagnachmittag legen Börsianer in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Um 15:56 Uhr geht es im LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,11 Prozent nach oben auf 24 658,00 Punkte.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 24 802,00 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 632,50 Zählern.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 29.05.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 25 025,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 29.03.2026, den Wert von 22 037,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 29.06.2025, den Wert von 24 102,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 0,375 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 25 509,50 Punkte. Bei 21 861,50 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell RWE (+ 3,40 Prozent auf 55,90 EUR), Rheinmetall (+ 2,81 Prozent auf 973,20 EUR), Zalando (+ 2,81 Prozent auf 25,62 EUR), SAP SE (+ 1,86 Prozent auf 137,66 EUR) und Siemens Energy (+ 1,23 Prozent auf 155,82 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Heidelberg Materials (-6,91 Prozent auf 171,65 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,37 Prozent auf 72,52 EUR), Deutsche Telekom (-2,29 Prozent auf 25,65 EUR), BMW (-2,03 Prozent auf 57,86 EUR) und Continental (-1,79 Prozent auf 71,22 EUR).

Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX

Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 771 515 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 203,906 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Im LUS-DAX hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,02 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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