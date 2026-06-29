Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Marktbericht
|
29.06.2026 15:58:45
Aufschläge in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX aktuell
Um 15:56 Uhr geht es im LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,11 Prozent nach oben auf 24 658,00 Punkte.
Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 24 802,00 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 632,50 Zählern.
LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Vor einem Monat, am 29.05.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 25 025,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 29.03.2026, den Wert von 22 037,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 29.06.2025, den Wert von 24 102,00 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 0,375 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 25 509,50 Punkte. Bei 21 861,50 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX
Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell RWE (+ 3,40 Prozent auf 55,90 EUR), Rheinmetall (+ 2,81 Prozent auf 973,20 EUR), Zalando (+ 2,81 Prozent auf 25,62 EUR), SAP SE (+ 1,86 Prozent auf 137,66 EUR) und Siemens Energy (+ 1,23 Prozent auf 155,82 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Heidelberg Materials (-6,91 Prozent auf 171,65 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,37 Prozent auf 72,52 EUR), Deutsche Telekom (-2,29 Prozent auf 25,65 EUR), BMW (-2,03 Prozent auf 57,86 EUR) und Continental (-1,79 Prozent auf 71,22 EUR).
Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX
Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 771 515 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 203,906 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Fokus
Im LUS-DAX hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,02 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Zalando
|
15:58
|Aufschläge in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX aktuell (finanzen.at)
|
15:58
|Börse Frankfurt: Anleger lassen DAX am Montagnachmittag steigen (finanzen.at)
|
12:26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX am Mittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
12:26
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX zeigt sich fester (finanzen.at)
|
09:29
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX-Anleger greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
09:29
|Optimismus in Frankfurt: Anleger lassen DAX zum Start des Montagshandels steigen (finanzen.at)
|
26.06.26
|Zalando-Aktie mit Verlusten: BaFin leitet Prüfung wegen möglicher Verstöße ein (dpa-AFX)
|
26.06.26
|XETRA-Handel LUS-DAX liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Siemens Energy AG
|22.06.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|18.06.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|18.06.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.06.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|18.06.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|18.06.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.06.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|18.06.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|18.06.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.06.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|20.01.26
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|14.11.25
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|22.10.25
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|20.10.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|13.05.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|24.04.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|14.01.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Siemens Energy Neutral
|Citigroup Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Beiersdorf AG
|74,98
|-0,58%
|BMW AG
|57,62
|-2,21%
|Continental AG
|71,12
|-1,41%
|Deutsche Telekom AG
|24,18
|-8,17%
|Heidelberg Materials
|170,60
|-7,11%
|Rheinmetall AG
|973,60
|3,35%
|RWE AG St.
|55,74
|2,99%
|SAP SE
|137,04
|0,82%
|Siemens AG
|267,95
|0,24%
|Siemens Energy AG
|156,72
|1,94%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|71,68
|-3,58%
|Zalando
|25,58
|3,35%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|24 590,00
|-0,16%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX leichter -- DAX dreht ins Minus -- Wall Street fester -- Börsen in Asien letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart schwächer. Der deutsche Leitindex tendiert derweil auch zu Verlusten. An den US-Börsen geht es aufwärts. Die Märkte in Asien präsentierten sich zum Wochenstart freundlich.