Aufschläge in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX am Mittag

Am Freitag tendiert der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,47 Prozent fester bei 31 987,12 Punkten. Der Wert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 347,028 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,063 Prozent auf 31 857,42 Punkte an der Kurstafel, nach 31 837,35 Punkten am Vortag.

Bei 32 091,57 Einheiten erreichte der MDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 31 804,25 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des MDAX

Seit Wochenbeginn sank der MDAX bereits um 3,22 Prozent. Der MDAX wies vor einem Monat, am 10.06.2026, einen Stand von 31 292,79 Punkten auf. Der MDAX lag noch vor drei Monaten, am 10.04.2026, bei 30 382,28 Punkten. Der MDAX notierte noch vor einem Jahr, am 10.07.2025, bei 31 649,14 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 3,25 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des MDAX beträgt derzeit 33 547,52 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 26 803,25 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell Salzgitter (+ 11,98 Prozent auf 53,75 EUR), Sartorius vz (+ 5,40 Prozent auf 245,90 EUR), TRATON (+ 4,29 Prozent auf 35,52 EUR), United Internet (+ 3,99 Prozent auf 24,00 EUR) und thyssenkrupp (+ 3,24 Prozent auf 11,64 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-3,42 Prozent auf 81,90 EUR), Nordex (-3,30 Prozent auf 41,06 EUR), AIXTRON SE (-3,09 Prozent auf 43,87 EUR), PUMA SE (-1,57 Prozent auf 27,56 EUR) und Fraport (-1,15 Prozent auf 68,85 EUR).

MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im MDAX sticht die TUI-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 302 619 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 41,437 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der MDAX-Titel

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet mit 2,73 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Unter den Aktien im Index weist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,63 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at