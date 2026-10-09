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SDAX-Performance im Blick 09.10.2026 15:58:51

Aufschläge in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX aktuell

Aufschläge in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX aktuell

Der SDAX macht aktuell Gewinne.

Am Freitag bewegt sich der SDAX um 15:41 Uhr via XETRA 1,79 Prozent fester bei 18 142,67 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 90,569 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der SDAX 0,506 Prozent fester bei 17 912,94 Punkten, nach 17 822,81 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 17 912,94 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 18 172,76 Punkten.

SDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang Verluste von 0,592 Prozent. Vor einem Monat, am 09.09.2026, wies der SDAX einen Stand von 18 560,24 Punkten auf. Der SDAX notierte noch vor drei Monaten, am 09.07.2026, bei 18 074,65 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.10.2025, wurde der SDAX auf 17 561,34 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4,53 Prozent. Bei 19 325,96 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 15 733,78 Zählern.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich aktuell VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 8,06 Prozent auf 26,80 EUR), HelloFresh (+ 7,92 Prozent auf 2,71 EUR), GFT SE (+ 5,65 Prozent auf 27,10 EUR), secunet Security Networks (+ 5,26 Prozent auf 260,00 EUR) und Südzucker (+ 4,90 Prozent auf 12,42 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil SCHOTT Pharma (-3,85 Prozent auf 23,70 EUR), OHB SE (-1,77 Prozent auf 155,40 EUR), Nagarro SE (-0,58 Prozent auf 77,80 EUR), PNE (-0,28 Prozent auf 7,14 EUR) und init innovation in traffic systems SE (+ 0,00 Prozent auf 43,30 EUR) unter Druck.

Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der HelloFresh-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 992 335 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die 1&1-Aktie mit 4,220 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SDAX.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte

Die Mutares-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Mit 8,77 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at

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Analysen zu SDAX-Aktien
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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 22,95 -0,22% 1&1 AG
GFT SE 27,25 6,03% GFT SE
HAMBORNER REIT 4,04 1,51% HAMBORNER REIT
HelloFresh 2,73 8,67% HelloFresh
init innovation in traffic systems SE 43,00 -0,69% init innovation in traffic systems SE
KWS SAAT SE & Co. KGaA 68,50 0,59% KWS SAAT SE & Co. KGaA
Mutares 24,95 1,42% Mutares
Nagarro SE 77,35 -1,46% Nagarro SE
OHB SE 157,80 0,25% OHB SE
PNE AG 7,11 0,57% PNE AG
SCHOTT Pharma 23,25 -4,71% SCHOTT Pharma
secunet Security Networks AG 268,00 10,06% secunet Security Networks AG
Südzucker AG (Suedzucker AG) 12,20 3,39% Südzucker AG (Suedzucker AG)
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 26,92 7,59% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 098,20 1,55%

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