Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
|MDAX-Entwicklung
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25.09.2026 15:58:49
Aufschläge in Frankfurt: So performt der MDAX am Nachmittag
Der MDAX springt im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 1,08 Prozent auf 31 115,80 Punkte an. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 348,816 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,695 Prozent auf 30 996,43 Punkte an der Kurstafel, nach 30 782,60 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 30 912,10 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 31 218,05 Punkten verzeichnete.
MDAX-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 0,468 Prozent nach unten. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 25.08.2026, den Wert von 32 267,44 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.06.2026, wies der MDAX einen Wert von 31 972,64 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 25.09.2025, lag der MDAX-Kurs bei 30 034,59 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 0,439 Prozent. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Zählern erreicht.
Tops und Flops aktuell
Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell Evonik (+ 9,91 Prozent auf 19,86 EUR), Nordex (+ 4,20 Prozent auf 40,16 EUR), thyssenkrupp (+ 3,24 Prozent auf 15,15 EUR), TUI (+ 2,40 Prozent auf 6,58 EUR) und Salzgitter (+ 2,22 Prozent auf 52,85 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil flatexDEGIRO (-4,85 Prozent auf 28,66 EUR), IONOS (-1,48 Prozent auf 34,70 EUR), K+S (-0,89 Prozent auf 15,58 EUR), Sartorius vz (-0,87 Prozent auf 263,00 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-0,73 Prozent auf 68,15 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf
Die Evonik-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 3 297 121 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Porsche vz-Aktie mit 39,852 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.
Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Blick
Unter den MDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 2,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index weist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,55 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Evonik AG
|19,43
|8,18%
|flatexDEGIRO AG
|28,92
|-4,37%
|freenet AG
|23,82
|0,68%
|IONOS
|34,56
|-1,43%
|K+S AG
|15,60
|-0,51%
|Nordex AG
|39,76
|2,85%
|Porsche Automobil Holding SE
|25,79
|0,16%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|45,58
|2,70%
|Salzgitter
|52,55
|0,86%
|Sartorius AG Vz.
|258,20
|-2,12%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|67,80
|-2,09%
|thyssenkrupp AG
|15,37
|4,56%
|TUI AG
|6,63
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Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|31 031,35
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