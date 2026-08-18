HelloFresh Aktie
WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408
|XETRA-Handel im Fokus
|
18.08.2026 12:26:47
Aufschläge in Frankfurt: So steht der SDAX aktuell
Um 12:09 Uhr geht es im SDAX im XETRA-Handel um 0,15 Prozent nach oben auf 18 513,76 Punkte. An der Börse sind die im SDAX enthaltenen Werte damit 94,727 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,309 Prozent tiefer bei 18 429,26 Punkten in den Dienstagshandel, nach 18 486,32 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 18 424,90 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 542,49 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der SDAX im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 18 250,65 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.05.2026, wurde der SDAX auf 18 429,44 Punkte taxiert. Der SDAX stand noch vor einem Jahr, am 18.08.2025, bei 17 031,47 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,67 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX
Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell 1&1 (+ 5,19 Prozent auf 20,05 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 3,93 Prozent auf 31,70 EUR), JOST Werke (+ 3,58 Prozent auf 57,80 EUR), Sixt SE St (+ 3,50 Prozent auf 73,90 EUR) und SCHOTT Pharma (+ 2,55 Prozent auf 22,15 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil LPKF Laser Electronics (-5,98 Prozent auf 14,15 EUR), OHB SE (-5,08 Prozent auf 252,00 EUR), Hypoport SE (-4,85 Prozent auf 82,40 EUR), pbb (-2,95 Prozent auf 3,42 EUR) und Einhell Germany vz (-2,67 Prozent auf 73,00 EUR).
SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Im SDAX ist die HelloFresh-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 795 924 Aktien gehandelt. Im SDAX macht die OHB SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 5,403 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,35 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,66 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
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|20,60
|7,29%
|Einhell Germany AG Vorz-Inhaber-Akt
|71,50
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|HAMBORNER REIT
|4,31
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|HelloFresh
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|Hypoport SE
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|3,04%
|Sixt SE St.
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|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
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