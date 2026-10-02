Ottobock Aktie
WKN DE: BCK222 / ISIN: DE000BCK2223
|Index im Blick
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02.10.2026 15:58:45
Aufschläge in Frankfurt: TecDAX am Freitagnachmittag mit Zuschlägen
Um 15:41 Uhr steht im XETRA-Handel ein Plus von 2,00 Prozent auf 4 059,16 Punkte an der TecDAX-Kurstafel. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 558,145 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,605 Prozent stärker bei 4 003,56 Punkten, nach 3 979,48 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3 994,62 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 4 065,08 Punkten.
TecDAX seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn stieg der TecDAX bereits um 2,24 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.09.2026, erreichte der TecDAX einen Stand von 4 012,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.07.2026, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 887,74 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.10.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3 727,94 Punkten auf.
Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12,00 Prozent. Bei 4 284,41 Punkten markierte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX
Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Infineon (+ 8,25 Prozent auf 64,32 EUR), AIXTRON SE (+ 6,08 Prozent auf 39,10 EUR), Siltronic (+ 5,15 Prozent auf 82,65 EUR), JENOPTIK (+ 4,35 Prozent auf 43,20 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,28 Prozent auf 76,75 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen EVOTEC SE (-2,77 Prozent auf 2,94 EUR), Ottobock (-1,35 Prozent auf 51,20 EUR), Bechtle (-1,05 Prozent auf 34,04 EUR), SAP SE (-1,00 Prozent auf 184,88 EUR) und United Internet (-0,66 Prozent auf 23,96 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im TecDAX
Im TecDAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 542 866 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 214,289 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Aktien
In diesem Jahr weist die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Die freenet-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,02 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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