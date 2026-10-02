Ottobock Aktie

Ottobock für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BCK222 / ISIN: DE000BCK2223

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index im Blick 02.10.2026 15:58:45

Aufschläge in Frankfurt: TecDAX am Freitagnachmittag mit Zuschlägen

Aufschläge in Frankfurt: TecDAX am Freitagnachmittag mit Zuschlägen

Am fünften Tag der Woche zeigen sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.

Um 15:41 Uhr steht im XETRA-Handel ein Plus von 2,00 Prozent auf 4 059,16 Punkte an der TecDAX-Kurstafel. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 558,145 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,605 Prozent stärker bei 4 003,56 Punkten, nach 3 979,48 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3 994,62 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 4 065,08 Punkten.

TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der TecDAX bereits um 2,24 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.09.2026, erreichte der TecDAX einen Stand von 4 012,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.07.2026, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 887,74 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.10.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3 727,94 Punkten auf.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12,00 Prozent. Bei 4 284,41 Punkten markierte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Infineon (+ 8,25 Prozent auf 64,32 EUR), AIXTRON SE (+ 6,08 Prozent auf 39,10 EUR), Siltronic (+ 5,15 Prozent auf 82,65 EUR), JENOPTIK (+ 4,35 Prozent auf 43,20 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,28 Prozent auf 76,75 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen EVOTEC SE (-2,77 Prozent auf 2,94 EUR), Ottobock (-1,35 Prozent auf 51,20 EUR), Bechtle (-1,05 Prozent auf 34,04 EUR), SAP SE (-1,00 Prozent auf 184,88 EUR) und United Internet (-0,66 Prozent auf 23,96 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im TecDAX

Im TecDAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 542 866 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 214,289 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Aktien

In diesem Jahr weist die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Die freenet-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,02 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Alle TecDAX-Werte im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu Ottobock

mehr Nachrichten

Analysen zu Ottobock

mehr Analysen
15.09.26 Ottobock Buy Jefferies & Company Inc.
11.09.26 Ottobock Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.08.26 Ottobock Buy Deutsche Bank AG
24.08.26 Ottobock Buy UBS AG
18.08.26 Ottobock Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 39,33 6,44% AIXTRON SE
Bechtle AG 34,42 0,12% Bechtle AG
EVOTEC SE 2,93 -3,30% EVOTEC SE
freenet AG 22,90 0,79% freenet AG
Infineon AG 64,54 7,87% Infineon AG
JENOPTIK AG 43,94 5,68% JENOPTIK AG
Ottobock 51,40 -1,72% Ottobock
SAP SE 184,70 -1,28% SAP SE
Siltronic AG 83,10 4,40% Siltronic AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 76,60 3,65% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TeamViewer 6,36 1,68% TeamViewer
United Internet AG 24,04 -0,17% United Internet AG
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 26,54 -0,90% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 4 081,92 2,57%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

06:21 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
06:08 Bitcoin, Ether & Co. im September 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
04:31 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03:03 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.10.26 KW 40: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street schließt in Grün -- ATX beendet Handel nach Richtungssuche fester -- DAX geht mit kräftigem Plus ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex mit Gewinnen präsentierte. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen