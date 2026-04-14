Aufschläge in Frankfurt: TecDAX am Mittag in der Gewinnzone

Am Dienstag klettert der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,67 Prozent auf 3 533,28 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 504,254 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,666 Prozent auf 3 533,12 Punkte an der Kurstafel, nach 3 509,76 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 552,63 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 528,41 Punkten.

TecDAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, stand der TecDAX bei 3 574,39 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.01.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 769,08 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.04.2025, wurde der TecDAX auf 3 388,55 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 2,51 Prozent nach unten. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 858,70 Punkte. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell EVOTEC SE (+ 9,57 Prozent auf 5,15 EUR), Eckert Ziegler (+ 6,03 Prozent auf 15,82 EUR), Siltronic (+ 5,87 Prozent auf 63,15 EUR), Sartorius vz (+ 3,74 Prozent auf 224,70 EUR) und TeamViewer (+ 3,21 Prozent auf 4,44 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil Elmos Semiconductor (-4,76 Prozent auf 164,00 EUR), Nemetschek SE (-3,52 Prozent auf 57,50 EUR), AIXTRON SE (-2,42 Prozent auf 35,86 EUR), Nordex (-1,49 Prozent auf 44,82 EUR) und Deutsche Telekom (-0,72 Prozent auf 28,90 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 998 803 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 162,734 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der TecDAX-Mitglieder

Die TeamViewer-Aktie weist mit 4,24 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,41 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at