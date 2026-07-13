Aufschläge in Frankfurt: TecDAX am Montagmittag mit Kursplus

Um 12:10 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,62 Prozent fester bei 3 862,31 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 513,615 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,147 Prozent auf 3 832,77 Punkte an der Kurstafel, nach 3 838,42 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 867,33 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 817,48 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, den Stand von 3 979,50 Punkten. Der TecDAX wurde vor drei Monaten, am 13.04.2026, mit 3 509,76 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, wurde der TecDAX mit 3 914,30 Punkten berechnet.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,57 Prozent. Bei 4 284,41 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Punkten markiert.

TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit IONOS (+ 5,03 Prozent auf 30,06 EUR), Siltronic (+ 3,58 Prozent auf 92,70 EUR), United Internet (+ 3,29 Prozent auf 24,48 EUR), TeamViewer (+ 3,02 Prozent auf 5,63 EUR) und Deutsche Telekom (+ 2,64 Prozent auf 26,81 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen Infineon (-1,66 Prozent auf 71,28 EUR), PVA TePla (-1,46 Prozent auf 39,20 EUR), Elmos Semiconductor (-1,41 Prozent auf 167,60 EUR), HENSOLDT (-1,16 Prozent auf 73,46 EUR) und QIAGEN (-0,45 Prozent auf 36,24 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 346 296 Aktien gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 160,632 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Blick

Die TeamViewer-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,49 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at