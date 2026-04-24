EVOTEC Aktie
WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809
|TecDAX-Performance im Fokus
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24.04.2026 15:59:03
Aufschläge in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag fester
Um 15:42 Uhr steigt der TecDAX im XETRA-Handel um 0,81 Prozent auf 3 677,67 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 508,927 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,226 Prozent tiefer bei 3 639,86 Punkten, nach 3 648,09 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 3 695,14 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 3 639,53 Einheiten.
TecDAX seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang ein Minus von 1,39 Prozent. Der TecDAX verzeichnete vor einem Monat, am 24.03.2026, den Stand von 3 416,31 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, stand der TecDAX bei 3 723,82 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.04.2025, lag der TecDAX noch bei 3 583,19 Punkten.
Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,47 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
TecDAX-Top-Flop-Liste
Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit ATOSS Software (+ 5,69 Prozent auf 83,60 EUR), SAP SE (+ 5,59 Prozent auf 148,56 EUR), Siltronic (+ 4,44 Prozent auf 74,05 EUR), AIXTRON SE (+ 2,35 Prozent auf 47,54 EUR) und SMA Solar (+ 2,30 Prozent auf 51,25 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen HENSOLDT (-6,55 Prozent auf 73,28 EUR), EVOTEC SE (-3,33 Prozent auf 5,22 EUR), CANCOM SE (-2,20 Prozent auf 24,45 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2,08 Prozent auf 26,30 EUR) und Nordex (-1,71 Prozent auf 44,88 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 4 040 518 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 174,923 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Fokus
Im TecDAX verzeichnet die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,53 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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