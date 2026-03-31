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Index im Blick 31.03.2026 15:59:01

Aufschläge in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag in der Gewinnzone

Aufschläge in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag in der Gewinnzone

Der TecDAX macht heute Gewinne.

Am Dienstag steigt der TecDAX um 15:41 Uhr via XETRA um 0,98 Prozent auf 3 417,69 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 497,015 Mrd. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der TecDAX 0,059 Prozent höher bei 3 386,38 Punkten, nach 3 384,37 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag heute bei 3 373,87 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 435,62 Punkten erreichte.

So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bei 3 787,92 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2025, lag der TecDAX bei 3 622,27 Punkten. Am letzten Handelstag im März, dem 31.03.2025, wurde der TecDAX mit 3 588,24 Punkten berechnet.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,70 Prozent abwärts. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell Nagarro SE (+ 5,88 Prozent auf 47,90 EUR), HENSOLDT (+ 5,29 Prozent auf 74,65 EUR), Bechtle (+ 5,19 Prozent auf 29,18 EUR), Nordex (+ 3,71 Prozent auf 45,28 EUR) und IONOS (+ 3,14 Prozent auf 24,60 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil TeamViewer (-2,93 Prozent auf 4,31 EUR), Ottobock (-2,19 Prozent auf 51,25 EUR), AIXTRON SE (-1,66 Prozent auf 32,01 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1,27 Prozent auf 48,26 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-0,82 Prozent auf 24,12 EUR).

Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1 782 957 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 166,447 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Blick

Unter den TecDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,88 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Analysen zu TecDAX-Aktien

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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