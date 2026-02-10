Aufschläge in Frankfurt: TecDAX auf grünem Terrain

Der TecDAX wagt sich aktuell nicht aus der Reserve.

Um 15:42 Uhr erhöht sich der TecDAX im XETRA-Handel um 0,02 Prozent auf 3 636,14 Punkte. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 538,700 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,087 Prozent auf 3 632,24 Punkte an der Kurstafel, nach 3 635,40 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag am Dienstag bei 3 642,71 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 618,18 Punkten erreichte.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, mit 3 820,24 Punkten bewertet. Der TecDAX stand vor drei Monaten, am 10.11.2025, bei 3 496,69 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.02.2025, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 802,68 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 0,327 Prozent zu Buche. Der TecDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 858,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 558,78 Zählern markiert.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell SMA Solar (+ 6,11 Prozent auf 34,40 EUR), AIXTRON SE (+ 5,78 Prozent auf 22,34 EUR), Kontron (+ 5,45 Prozent auf 23,22 EUR), Nagarro SE (+ 2,85 Prozent auf 64,95 EUR) und Siltronic (+ 2,80 Prozent auf 55,05 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil IONOS (-8,06 Prozent auf 23,95 EUR), TeamViewer (-5,68 Prozent auf 5,57 EUR), Nordex (-4,62 Prozent auf 32,18 EUR), 1&1 (-3,98 Prozent auf 25,30 EUR) und United Internet (-3,58 Prozent auf 26,90 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im TecDAX ist die TeamViewer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 286 509 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 194,949 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,04 erwartet. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,63 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

