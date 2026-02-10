TeamViewer Aktie
WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900
|XETRA-Handel im Blick
|
10.02.2026 15:59:27
Aufschläge in Frankfurt: TecDAX auf grünem Terrain
Um 15:42 Uhr erhöht sich der TecDAX im XETRA-Handel um 0,02 Prozent auf 3 636,14 Punkte. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 538,700 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,087 Prozent auf 3 632,24 Punkte an der Kurstafel, nach 3 635,40 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des TecDAX lag am Dienstag bei 3 642,71 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 618,18 Punkten erreichte.
So bewegt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, mit 3 820,24 Punkten bewertet. Der TecDAX stand vor drei Monaten, am 10.11.2025, bei 3 496,69 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.02.2025, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 802,68 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 0,327 Prozent zu Buche. Der TecDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 858,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 558,78 Zählern markiert.
Heutige Tops und Flops im TecDAX
Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell SMA Solar (+ 6,11 Prozent auf 34,40 EUR), AIXTRON SE (+ 5,78 Prozent auf 22,34 EUR), Kontron (+ 5,45 Prozent auf 23,22 EUR), Nagarro SE (+ 2,85 Prozent auf 64,95 EUR) und Siltronic (+ 2,80 Prozent auf 55,05 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil IONOS (-8,06 Prozent auf 23,95 EUR), TeamViewer (-5,68 Prozent auf 5,57 EUR), Nordex (-4,62 Prozent auf 32,18 EUR), 1&1 (-3,98 Prozent auf 25,30 EUR) und United Internet (-3,58 Prozent auf 26,90 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Im TecDAX ist die TeamViewer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 286 509 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 194,949 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,04 erwartet. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,63 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu TeamViewer
|
12.02.26
|Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
12.02.26
|MDAX aktuell: MDAX schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
12.02.26
|Börse Frankfurt: Anleger lassen MDAX am Nachmittag steigen (finanzen.at)
|
12.02.26
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX fester (finanzen.at)
|
12.02.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX am Donnerstagmittag im Plus (finanzen.at)
|
12.02.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX mittags im Plus (finanzen.at)
|
12.02.26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX verbucht zum Handelsstart Gewinne (finanzen.at)
|
12.02.26
|Gewinne in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX zum Handelsstart steigen (finanzen.at)