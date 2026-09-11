TeamViewer Aktie
WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900
|XETRA-Handel im Blick
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11.09.2026 15:58:32
Aufschläge in Frankfurt: TecDAX auf grünem Terrain
Um 15:42 Uhr erhöht sich der TecDAX im XETRA-Handel um 0,82 Prozent auf 3 972,93 Punkte. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 557,666 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,001 Prozent auf 3 940,69 Punkte an der Kurstafel, nach 3 940,71 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des TecDAX lag am Freitag bei 3 976,38 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 924,28 Punkten erreichte.
So bewegt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang Verluste von 1,36 Prozent. Der TecDAX stand vor einem Monat, am 11.08.2026, bei 4 090,18 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.06.2026, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 927,75 Punkten. Der TecDAX lag noch vor einem Jahr, am 11.09.2025, bei 3 567,30 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 9,62 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
TecDAX-Gewinner und -Verlierer
Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Infineon (+ 2,81 Prozent auf 57,37 EUR), Nordex (+ 2,51 Prozent auf 39,96 EUR), Bechtle (+ 2,36 Prozent auf 35,58 EUR), AIXTRON SE (+ 2,14 Prozent auf 37,64 EUR) und Kontron (+ 2,03 Prozent auf 21,10 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen Carl Zeiss Meditec (-2,58 Prozent auf 30,24 EUR), EVOTEC SE (-2,23 Prozent auf 2,98 EUR), ATOSS Software (-2,10 Prozent auf 88,70 EUR), United Internet (-1,58 Prozent auf 27,42 EUR) und HENSOLDT (-1,50 Prozent auf 76,34 EUR) unter Druck.
TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 1 678 056 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 211,057 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien
2026 hat die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,20 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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