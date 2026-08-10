Aufschläge in Frankfurt: TecDAX beendet die Sitzung mit Gewinnen

Am Montag gewann der TecDAX via XETRA zum Handelsende 0,21 Prozent auf 4 077,46 Punkte. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 566,343 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,329 Prozent stärker bei 4 082,18 Punkten, nach 4 068,78 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 4 093,64 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 4 070,97 Einheiten.

So entwickelt sich der TecDAX auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 10.07.2026, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 838,42 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 779,72 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, bei 3 775,37 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12,50 Prozent. Das TecDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit EVOTEC SE (+ 5,54 Prozent auf 3,66 EUR), QIAGEN (+ 5,46 Prozent auf 38,45 EUR), Sartorius vz (+ 2,76 Prozent auf 238,60 EUR), TeamViewer (+ 2,60 Prozent auf 6,71 EUR) und HENSOLDT (+ 1,90 Prozent auf 92,04 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-7,09 Prozent auf 77,30 EUR), CANCOM SE (-3,41 Prozent auf 24,05 EUR), Deutsche Telekom (-3,24 Prozent auf 28,10 EUR), freenet (-2,75 Prozent auf 23,34 EUR) und Bechtle (-2,61 Prozent auf 36,62 EUR).

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 6 448 504 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 205,401 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,57 erwartet. freenet lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,36 Prozent.

Redaktion finanzen.at