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WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508

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TecDAX-Marktbericht 10.08.2026 17:58:46

Aufschläge in Frankfurt: TecDAX beendet die Sitzung mit Gewinnen

Aufschläge in Frankfurt: TecDAX beendet die Sitzung mit Gewinnen

Der TecDAX performte am Abend positiv.

Am Montag gewann der TecDAX via XETRA zum Handelsende 0,21 Prozent auf 4 077,46 Punkte. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 566,343 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,329 Prozent stärker bei 4 082,18 Punkten, nach 4 068,78 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 4 093,64 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 4 070,97 Einheiten.

So entwickelt sich der TecDAX auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 10.07.2026, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 838,42 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 779,72 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, bei 3 775,37 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12,50 Prozent. Das TecDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit EVOTEC SE (+ 5,54 Prozent auf 3,66 EUR), QIAGEN (+ 5,46 Prozent auf 38,45 EUR), Sartorius vz (+ 2,76 Prozent auf 238,60 EUR), TeamViewer (+ 2,60 Prozent auf 6,71 EUR) und HENSOLDT (+ 1,90 Prozent auf 92,04 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-7,09 Prozent auf 77,30 EUR), CANCOM SE (-3,41 Prozent auf 24,05 EUR), Deutsche Telekom (-3,24 Prozent auf 28,10 EUR), freenet (-2,75 Prozent auf 23,34 EUR) und Bechtle (-2,61 Prozent auf 36,62 EUR).

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 6 448 504 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 205,401 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,57 erwartet. freenet lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,36 Prozent.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Alle TecDAX-Werte im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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CANCOM SE 24,35 -1,81% CANCOM SE
Deutsche Telekom AG 28,19 -2,66% Deutsche Telekom AG
EVOTEC SE 3,67 4,91% EVOTEC SE
freenet AG 23,44 -2,74% freenet AG
HENSOLDT 91,30 0,84% HENSOLDT
QIAGEN N.V. 37,91 4,15% QIAGEN N.V.
SAP SE 179,82 1,20% SAP SE
Sartorius AG Vz. 237,80 2,72% Sartorius AG Vz.
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 78,05 -6,25% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TeamViewer 6,65 2,47% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 29,72 0,41% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 4 067,42 -0,03%

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