Siltronic Aktie

Siltronic für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance im Blick 05.01.2026 12:26:57

Aufschläge in Frankfurt: TecDAX-Börsianer greifen mittags zu

Aufschläge in Frankfurt: TecDAX-Börsianer greifen mittags zu

Der TecDAX verzeichnet am ersten Tag der Woche Kursanstiege.

Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,93 Prozent höher bei 3 657,85 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 562,726 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,262 Prozent auf 3 633,77 Punkte an der Kurstafel, nach 3 624,29 Punkten am Vortag.

Bei 3 668,37 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 633,35 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX

Vor einem Monat, am 05.12.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3 607,88 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wies der TecDAX 3 734,20 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 415,10 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit HENSOLDT (+ 7,20 Prozent auf 81,90 EUR), Siltronic (+ 5,98 Prozent auf 54,05 EUR), SMA Solar (+ 5,20 Prozent auf 37,62 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,31 Prozent auf 42,60 EUR) und 1&1 (+ 3,61 Prozent auf 25,80 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil EVOTEC SE (-2,06 Prozent auf 5,41 EUR), Nagarro SE (-1,26 Prozent auf 74,60 EUR), freenet (-1,21 Prozent auf 29,30 EUR), Deutsche Telekom (-1,15 Prozent auf 27,50 EUR) und Sartorius vz (-0,69 Prozent auf 246,10 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1 385 500 Aktien gehandelt. Mit 229,938 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Blick

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,27 Prozent bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu EVOTEC SEmehr Nachrichten