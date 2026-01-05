Aufschläge in Frankfurt: TecDAX-Börsianer greifen mittags zu

Der TecDAX verzeichnet am ersten Tag der Woche Kursanstiege.

Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,93 Prozent höher bei 3 657,85 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 562,726 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,262 Prozent auf 3 633,77 Punkte an der Kurstafel, nach 3 624,29 Punkten am Vortag.

Bei 3 668,37 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 633,35 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX

Vor einem Monat, am 05.12.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3 607,88 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wies der TecDAX 3 734,20 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 415,10 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit HENSOLDT (+ 7,20 Prozent auf 81,90 EUR), Siltronic (+ 5,98 Prozent auf 54,05 EUR), SMA Solar (+ 5,20 Prozent auf 37,62 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,31 Prozent auf 42,60 EUR) und 1&1 (+ 3,61 Prozent auf 25,80 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil EVOTEC SE (-2,06 Prozent auf 5,41 EUR), Nagarro SE (-1,26 Prozent auf 74,60 EUR), freenet (-1,21 Prozent auf 29,30 EUR), Deutsche Telekom (-1,15 Prozent auf 27,50 EUR) und Sartorius vz (-0,69 Prozent auf 246,10 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1 385 500 Aktien gehandelt. Mit 229,938 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Blick

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,27 Prozent bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.at