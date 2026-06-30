Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|TecDAX-Kursverlauf
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30.06.2026 09:29:22
Aufschläge in Frankfurt: TecDAX-Börsianer greifen zum Start des Dienstagshandels zu
Um 09:12 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,51 Prozent stärker bei 3 868,47 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 517,129 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,126 Prozent schwächer bei 3 844,06 Punkten in den Handel, nach 3 848,92 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3 841,80 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 878,14 Punkten.
TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, bei 4 160,08 Punkten. Der TecDAX stand am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, bei 3 384,37 Punkten. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, lag der TecDAX-Kurs bei 3 877,21 Punkten.
Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,74 Prozent zu. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 4 284,41 Punkte. Bei 3 322,31 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit SMA Solar (+ 3,98 Prozent auf 58,80 EUR), Siltronic (+ 3,41 Prozent auf 83,30 EUR), Nordex (+ 3,23 Prozent auf 45,98 EUR), AIXTRON SE (+ 2,89 Prozent auf 53,44 EUR) und Infineon (+ 2,58 Prozent auf 80,26 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen Nemetschek SE (-2,90 Prozent auf 53,65 EUR), Deutsche Telekom (-1,61 Prozent auf 24,42 EUR), ATOSS Software (-1,59 Prozent auf 67,90 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1,13 Prozent auf 26,30 EUR) und SAP SE (-1,02 Prozent auf 135,24 EUR).
Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 667 037 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 157,783 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Fokus
Die TeamViewer-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,60 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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