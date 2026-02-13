Aufschläge in Frankfurt: TecDAX liegt im Plus

Am Freitag verbucht der TecDAX um 15:41 Uhr via XETRA ein Plus in Höhe von 1,18 Prozent auf 3 650,96 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 535,387 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der TecDAX 0,393 Prozent stärker bei 3 622,70 Punkten, nach 3 608,52 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 3 604,87 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 661,32 Punkten lag.

So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang ein Plus von 0,393 Prozent. Vor einem Monat, am 13.01.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 827,50 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.11.2025, stand der TecDAX noch bei 3 548,58 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.02.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 859,46 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,736 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 558,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit Carl Zeiss Meditec (+ 6,04 Prozent auf 27,04 EUR), AIXTRON SE (+ 3,69 Prozent auf 22,18 EUR), Sartorius vz (+ 3,15 Prozent auf 229,00 EUR), EVOTEC SE (+ 2,88 Prozent auf 5,99 EUR) und Drägerwerk (+ 2,77 Prozent auf 89,00 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen Siltronic (-5,80 Prozent auf 48,42 EUR), SMA Solar (-1,77 Prozent auf 32,26 EUR), Nordex (-1,38 Prozent auf 31,44 EUR), Nagarro SE (-1,07 Prozent auf 60,20 EUR) und 1&1 (-1,01 Prozent auf 24,60 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 5 487 450 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 192,422 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,01 zu Buche schlagen. Mit 6,59 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie zu erwarten.

