Aufschläge in Frankfurt: TecDAX nachmittags mit Gewinnen

Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,80 Prozent stärker bei 3 920,19 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 510,197 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,193 Prozent schwächer bei 3 881,67 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 3 889,17 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 3 844,43 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 921,11 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang ein Plus von 0,992 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.06.2026, betrug der TecDAX-Kurs 4 236,21 Punkte. Der TecDAX lag vor drei Monaten, am 02.04.2026, bei 3 467,91 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.07.2025, wurde der TecDAX auf 3 861,04 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 8,16 Prozent aufwärts. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit HENSOLDT (+ 7,93 Prozent auf 76,52 EUR), Deutsche Telekom (+ 4,08 Prozent auf 25,28 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 3,16 Prozent auf 30,68 EUR), CANCOM SE (+ 2,72 Prozent auf 24,55 EUR) und United Internet (+ 2,33 Prozent auf 23,74 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil PVA TePla (-6,21 Prozent auf 40,46 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,60 Prozent auf 88,35 EUR), AIXTRON SE (-2,95 Prozent auf 50,08 EUR), JENOPTIK (-2,07 Prozent auf 44,46 EUR) und SMA Solar (-1,73 Prozent auf 59,55 EUR) unter Druck.

TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 4 484 843 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 156,452 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,21 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,90 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at