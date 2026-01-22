Aufschläge in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels fester

Der TecDAX kletterte im XETRA-Handel letztendlich um 1,83 Prozent auf 3 708,05 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 553,903 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,887 Prozent stärker bei 3 673,80 Punkten, nach 3 641,50 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3 672,55 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3 721,80 Punkten.

TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn sank der TecDAX bereits um 0,511 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.12.2025, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 592,98 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.10.2025, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 750,39 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.01.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3 663,55 Punkten auf.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,31 Prozent. Bei 3 858,70 Punkten markierte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 592,26 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell SMA Solar (+ 12,02 Prozent auf 38,22 EUR), United Internet (+ 8,01 Prozent auf 28,32 EUR), Nagarro SE (+ 6,99 Prozent auf 69,60 EUR), 1&1 (+ 5,92 Prozent auf 25,95 EUR) und CANCOM SE (+ 5,89 Prozent auf 28,75 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen Carl Zeiss Meditec (-16,65 Prozent auf 29,34 EUR), HENSOLDT (-3,96 Prozent auf 83,60 EUR), AIXTRON SE (-1,89 Prozent auf 20,77 EUR), SAP SE (-0,63 Prozent auf 189,84 EUR) und Drägerwerk (-0,58 Prozent auf 85,90 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im TecDAX

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 7 358 084 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 220,886 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Aktien

In diesem Jahr weist die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Die freenet-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,47 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

