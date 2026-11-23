TecDAX
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23.11.2026 17:58:45
Aufschläge in Frankfurt: TecDAX schlussendlich mit Gewinnen
Zum Handelsende bewegte sich der TecDAX im XETRA-Handel 2,14 Prozent fester bei 3 892,57 Punkten. Der Börsenwert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 535,125 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der TecDAX 0,077 Prozent leichter bei 3 808,03 Punkten, nach 3 810,97 Punkten am Vortag.
Bei 3 807,67 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 3 902,45 Punkten den höchsten Stand markierte.
So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr
Der TecDAX notierte noch vor einem Monat, am 23.10.2026, bei 4 024,30 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wurde der TecDAX mit 4 090,64 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 409,22 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,40 Prozent nach oben. Bei 4 284,41 Punkten markierte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 322,31 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell JENOPTIK (+ 13,32 Prozent auf 36,06 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 9,76 Prozent auf 48,14 EUR), AIXTRON SE (+ 8,91 Prozent auf 32,04 EUR), PVA TePla (+ 7,50 Prozent auf 26,96 EUR) und Siltronic (+ 7,16 Prozent auf 54,65 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil Nemetschek SE (-5,73 Prozent auf 51,00 EUR), freenet (-1,06 Prozent auf 24,38 EUR), IONOS (-0,83 Prozent auf 33,56 EUR), TeamViewer (-0,42 Prozent auf 4,30 EUR) und Deutsche Telekom (-0,34 Prozent auf 26,25 EUR).
Diese TecDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Im TecDAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 7 542 037 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 207,374 Mrd. Euro heraus.
Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,39 erwartet. Mit 8,26 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|32,06
|10,90%
|Deutsche Telekom AG
|26,18
|0,27%
|freenet AG
|24,46
|0,41%
|Infineon AG
|48,46
|8,89%
|IONOS
|33,52
|-0,65%
|JENOPTIK AG
|35,98
|14,88%
|Nemetschek SE
|50,90
|-5,21%
|PVA TePla AG
|26,94
|9,25%
|SAP SE
|187,00
|3,80%
|Siltronic AG
|54,65
|8,97%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|47,92
|11,29%
|TeamViewer
|4,30
|0,47%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|20,28
|1,30%
Indizes in diesem Artikel
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