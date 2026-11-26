Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 2,10 Prozent fester bei 3 840,99 Punkten. Der Wert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 543,232 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,665 Prozent auf 3 786,88 Punkte an der Kurstafel, nach 3 761,86 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 841,94 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 786,82 Zählern.

So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang einen Gewinn von 0,866 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.10.2026, erreichte der TecDAX einen Wert von 4 056,47 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.08.2026, wies der TecDAX 4 019,10 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 26.11.2025, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 528,42 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,98 Prozent nach oben. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Elmos Semiconductor (+ 7,19 Prozent auf 99,90 EUR), JENOPTIK (+ 5,15 Prozent auf 33,08 EUR), SMA Solar (+ 5,02 Prozent auf 44,32 EUR), OHB SE (+ 4,98 Prozent auf 189,80 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,75 Prozent auf 42,76 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil Drägerwerk (-2,45 Prozent auf 119,20 EUR), EVOTEC SE (-2,12 Prozent auf 2,49 EUR), QIAGEN (+ 0,06 Prozent auf 45,10 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,01 Prozent auf 27,10 EUR) und freenet (+ 1,05 Prozent auf 24,96 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 1 887 377 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 214,599 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,12 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at