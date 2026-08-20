Aufschläge in Frankfurt: TecDAX verbucht Gewinne

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Donnerstag.

Der TecDAX verbucht im XETRA-Handel um 15:42 Uhr Gewinne in Höhe von 0,04 Prozent auf 4 060,64 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 564,842 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,210 Prozent auf 4 067,70 Punkte an der Kurstafel, nach 4 059,16 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 4 069,74 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 045,91 Punkten lag.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den TecDAX bereits um 1,01 Prozent nach unten. Der TecDAX verzeichnete vor einem Monat, am 20.07.2026, den Wert von 3 771,59 Punkten. Der TecDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, bei 3 960,63 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 756,68 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 12,04 Prozent nach oben. Bei 4 284,41 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 322,31 Zählern.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell Sartorius vz (+ 3,83 Prozent auf 243,70 EUR), Nemetschek SE (+ 3,60 Prozent auf 64,70 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,24 Prozent auf 32,92 EUR), PVA TePla (+ 2,21 Prozent auf 29,64 EUR) und IONOS (+ 2,15 Prozent auf 33,24 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil HENSOLDT (-1,64 Prozent auf 91,04 EUR), EVOTEC SE (-1,59 Prozent auf 3,35 EUR), Siltronic (-1,46 Prozent auf 81,00 EUR), Drägerwerk (-1,08 Prozent auf 109,60 EUR) und SAP SE (-1,07 Prozent auf 183,92 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im TecDAX auf

Im TecDAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 324 470 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 210,642 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,56 erwartet. Mit 8,39 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at