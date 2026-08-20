Nemetschek Aktie

Nemetschek für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
TecDAX-Kursverlauf 20.08.2026 15:58:23

Aufschläge in Frankfurt: TecDAX verbucht Gewinne

Aufschläge in Frankfurt: TecDAX verbucht Gewinne

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Donnerstag.

Der TecDAX verbucht im XETRA-Handel um 15:42 Uhr Gewinne in Höhe von 0,04 Prozent auf 4 060,64 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 564,842 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,210 Prozent auf 4 067,70 Punkte an der Kurstafel, nach 4 059,16 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 4 069,74 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 045,91 Punkten lag.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den TecDAX bereits um 1,01 Prozent nach unten. Der TecDAX verzeichnete vor einem Monat, am 20.07.2026, den Wert von 3 771,59 Punkten. Der TecDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, bei 3 960,63 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 756,68 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 12,04 Prozent nach oben. Bei 4 284,41 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 322,31 Zählern.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell Sartorius vz (+ 3,83 Prozent auf 243,70 EUR), Nemetschek SE (+ 3,60 Prozent auf 64,70 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,24 Prozent auf 32,92 EUR), PVA TePla (+ 2,21 Prozent auf 29,64 EUR) und IONOS (+ 2,15 Prozent auf 33,24 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil HENSOLDT (-1,64 Prozent auf 91,04 EUR), EVOTEC SE (-1,59 Prozent auf 3,35 EUR), Siltronic (-1,46 Prozent auf 81,00 EUR), Drägerwerk (-1,08 Prozent auf 109,60 EUR) und SAP SE (-1,07 Prozent auf 183,92 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im TecDAX auf

Im TecDAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 324 470 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 210,642 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,56 erwartet. Mit 8,39 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Analysen zu TecDAX-Aktien

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu Infineon AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Infineon AG

mehr Analysen
07.08.26 Infineon Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.08.26 Infineon Neutral UBS AG
06.08.26 Infineon Outperform Bernstein Research
06.08.26 Infineon Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 Infineon Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. 109,60 -0,54% Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
EVOTEC SE 3,35 -0,89% EVOTEC SE
freenet AG 24,16 -0,58% freenet AG
HENSOLDT 91,30 -0,54% HENSOLDT
Infineon AG 54,96 0,16% Infineon AG
IONOS 33,40 3,02% IONOS
Nemetschek SE 65,05 4,33% Nemetschek SE
PVA TePla AG 29,36 1,03% PVA TePla AG
SAP SE 185,18 0,46% SAP SE
Sartorius AG Vz. 243,70 4,06% Sartorius AG Vz.
Siltronic AG 80,80 -1,52% Siltronic AG
TeamViewer 6,87 3,47% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 32,90 2,75% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 4 065,58 0,16%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15:52 Ackman-Depot: Diese vier Aktien sind neu - Alphabet nicht mehr dabei
15:17 George Soros baut sein Depot um: Salesforce-Aktie fliegt raus - Tech-Sektor angepasst
19.08.26 Nach Buffett: So sah das Aktienportfolio von Berkshire Hathaway im 2. Quartal aus
16.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
16.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX in Rot -- Wall Street tiefer -- Börsen in Fernost letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendiert zu Verlusten. Der deutsche Leitindex fällt derweil zurück. Die US-Börsen zeigen sich mit Verlusten. Die asiatischen Märkte verbuchten am Donnerstag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen