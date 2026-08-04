Kontron Aktie
WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5
|TecDAX-Performance im Blick
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04.08.2026 17:58:48
Aufschläge in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Dienstagshandels mit Kursplus
Der TecDAX legte im XETRA-Handel schlussendlich um 0,88 Prozent auf 3 986,89 Punkte zu. Der Börsenwert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 525,120 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,005 Prozent tiefer bei 3 951,84 Punkten, nach 3 952,05 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 3 949,20 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 005,23 Punkten verzeichnete.
TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, stand der TecDAX bei 3 899,62 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.05.2026, notierte der TecDAX bei 3 707,85 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.08.2025, bewegte sich der TecDAX bei 3 772,38 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 10,00 Prozent. Das TecDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 322,31 Punkte.
TecDAX-Top-Flop-Aktien
Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 6,50 Prozent auf 29,18 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 6,28 Prozent auf 79,50 EUR), JENOPTIK (+ 4,21 Prozent auf 39,14 EUR), SMA Solar (+ 4,02 Prozent auf 54,35 EUR) und Infineon (+ 3,66 Prozent auf 63,72 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil Elmos Semiconductor (-3,89 Prozent auf 143,20 EUR), Kontron (-3,10 Prozent auf 20,60 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2,58 Prozent auf 30,96 EUR), Nemetschek SE (-2,22 Prozent auf 57,25 EUR) und EVOTEC SE (-1,20 Prozent auf 3,45 EUR).
Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 6 520 581 Aktien gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 181,994 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der TecDAX-Werte
Im TecDAX weist die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,42 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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