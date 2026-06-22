Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
|Index-Bewegung
|
22.06.2026 17:58:54
Aufschläge in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Montagshandels in Grün
Schlussendlich tendierte der TecDAX im XETRA-Handel 0,53 Prozent höher bei 3 975,06 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 525,379 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,390 Prozent auf 3 969,56 Punkte an der Kurstafel, nach 3 954,14 Punkten am Vortag.
Der TecDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 4 001,53 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 949,79 Punkten lag.
TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf
Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 22.05.2026, den Wert von 4 036,09 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, wies der TecDAX einen Stand von 3 420,18 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 751,17 Punkten.
Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9,68 Prozent. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 322,31 Zähler.
Die Tops und Flops im TecDAX
Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell Carl Zeiss Meditec (+ 9,94 Prozent auf 27,42 EUR), Infineon (+ 4,84 Prozent auf 85,94 EUR), Siltronic (+ 4,73 Prozent auf 96,30 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3,74 Prozent auf 188,60 EUR) und Nordex (+ 2,35 Prozent auf 48,84 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen HENSOLDT (-4,64 Prozent auf 69,10 EUR), TeamViewer (-2,98 Prozent auf 4,92 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,86 Prozent auf 108,50 EUR), freenet (-2,15 Prozent auf 24,56 EUR) und Deutsche Telekom (-1,80 Prozent auf 26,12 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 10 473 497 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 156,616 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.
TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,98 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,03 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Eckert & Ziegler
|
17:58
|Aufschläge in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Montagshandels in Grün (finanzen.at)
|
17:58
|SDAX-Handel aktuell: SDAX letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
15:59
|XETRA-Handel: TecDAX am Nachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
15:59
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX nachmittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
12:27