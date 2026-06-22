Aufschläge in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Montagshandels in Grün

Schlussendlich tendierte der TecDAX im XETRA-Handel 0,53 Prozent höher bei 3 975,06 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 525,379 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,390 Prozent auf 3 969,56 Punkte an der Kurstafel, nach 3 954,14 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 4 001,53 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 949,79 Punkten lag.

TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 22.05.2026, den Wert von 4 036,09 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, wies der TecDAX einen Stand von 3 420,18 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 751,17 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9,68 Prozent. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 322,31 Zähler.

Die Tops und Flops im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell Carl Zeiss Meditec (+ 9,94 Prozent auf 27,42 EUR), Infineon (+ 4,84 Prozent auf 85,94 EUR), Siltronic (+ 4,73 Prozent auf 96,30 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3,74 Prozent auf 188,60 EUR) und Nordex (+ 2,35 Prozent auf 48,84 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen HENSOLDT (-4,64 Prozent auf 69,10 EUR), TeamViewer (-2,98 Prozent auf 4,92 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,86 Prozent auf 108,50 EUR), freenet (-2,15 Prozent auf 24,56 EUR) und Deutsche Telekom (-1,80 Prozent auf 26,12 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 10 473 497 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 156,616 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,98 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,03 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at