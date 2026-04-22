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Kursentwicklung 22.04.2026 09:29:12

Aufschläge in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart in der Gewinnzone

Aufschläge in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart in der Gewinnzone

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den TecDAX auch am Mittwochmorgen aufwärts.

Der TecDAX erhöht sich im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,06 Prozent auf 3 702,45 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 523,356 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,341 Prozent auf 3 712,86 Punkte an der Kurstafel, nach 3 700,23 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des TecDAX betrug 3 700,35 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 715,13 Zähler.

TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verlor der TecDAX bereits um 0,729 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, den Stand von 3 420,18 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 22.01.2026, den Wert von 3 704,99 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.04.2025, wurde der TecDAX mit 3 423,66 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 2,16 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 858,70 Punkte. Bei 3 322,31 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell Elmos Semiconductor (+ 2,94 Prozent auf 174,80 EUR), AIXTRON SE (+ 2,03 Prozent auf 46,15 EUR), Infineon (+ 2,02 Prozent auf 48,70 EUR), Siltronic (+ 2,02 Prozent auf 70,85 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,76 Prozent auf 69,55 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil ATOSS Software (-2,04 Prozent auf 81,70 EUR), Deutsche Telekom (-1,63 Prozent auf 28,32 EUR), Siemens Healthineers (-1,50 Prozent auf 37,49 EUR), IONOS (-1,43 Prozent auf 27,52 EUR) und TeamViewer (-1,41 Prozent auf 4,89 EUR).

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 555 193 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im TecDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 175,367 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,89 erwartet. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,46 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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