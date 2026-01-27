Aufschläge in Frankfurt: TecDAX zum Start des Dienstagshandels freundlich

Machte sich der TecDAX bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am Dienstag an seine positive Performance an.

Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,11 Prozent stärker bei 3 734,25 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 561,904 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,373 Prozent auf 3 743,91 Punkte an der Kurstafel, nach 3 730,00 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 733,82 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 747,35 Zählern.

TecDAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, stand der TecDAX bei 3 586,84 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.10.2025, bewegte sich der TecDAX bei 3 730,11 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 27.01.2025, einen Stand von 3 630,90 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 3,03 Prozent. Bei 3 858,70 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 592,26 Punkten.

Tops und Flops im TecDAX aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,41 Prozent auf 49,04 EUR), IONOS (+ 0,88 Prozent auf 28,50 EUR), Elmos Semiconductor (+ 0,75 Prozent auf 107,40 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,67 Prozent auf 27,08 EUR) und Infineon (+ 0,61 Prozent auf 42,11 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil QIAGEN (-1,43 Prozent auf 45,77 EUR), Ottobock (-1,15 Prozent auf 64,35 EUR), Nemetschek SE (-0,98 Prozent auf 80,60 EUR), Carl Zeiss Meditec (-0,83 Prozent auf 28,54 EUR) und Eckert Ziegler (-0,62 Prozent auf 16,05 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 268 795 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 225,350 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Blick

Im TecDAX präsentiert die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,22 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

