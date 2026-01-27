TeamViewer Aktie
Aufschläge in Frankfurt: TecDAX zum Start des Dienstagshandels freundlich
Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,11 Prozent stärker bei 3 734,25 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 561,904 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,373 Prozent auf 3 743,91 Punkte an der Kurstafel, nach 3 730,00 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 733,82 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 747,35 Zählern.
TecDAX-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, stand der TecDAX bei 3 586,84 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.10.2025, bewegte sich der TecDAX bei 3 730,11 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 27.01.2025, einen Stand von 3 630,90 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 3,03 Prozent. Bei 3 858,70 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 592,26 Punkten.
Tops und Flops im TecDAX aktuell
Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,41 Prozent auf 49,04 EUR), IONOS (+ 0,88 Prozent auf 28,50 EUR), Elmos Semiconductor (+ 0,75 Prozent auf 107,40 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,67 Prozent auf 27,08 EUR) und Infineon (+ 0,61 Prozent auf 42,11 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil QIAGEN (-1,43 Prozent auf 45,77 EUR), Ottobock (-1,15 Prozent auf 64,35 EUR), Nemetschek SE (-0,98 Prozent auf 80,60 EUR), Carl Zeiss Meditec (-0,83 Prozent auf 28,54 EUR) und Eckert Ziegler (-0,62 Prozent auf 16,05 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 268 795 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 225,350 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Blick
Im TecDAX präsentiert die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,22 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
