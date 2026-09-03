Elmos Semiconductor Aktie

Elmos Semiconductor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108

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XETRA-Handel im Blick 03.09.2026 09:28:52

Aufschläge in Frankfurt: TecDAX zum Start mit grünem Vorzeichen

Aufschläge in Frankfurt: TecDAX zum Start mit grünem Vorzeichen

Anleger in Frankfurt schicken den TecDAX derzeit erneut ins Plus.

Um 09:12 Uhr erhöht sich der TecDAX im XETRA-Handel um 0,32 Prozent auf 4 025,57 Punkte. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 562,270 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,026 Prozent auf 4 013,76 Punkte an der Kurstafel, nach 4 012,70 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag am Donnerstag bei 4 036,74 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 013,76 Punkten erreichte.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang Verluste von 1,81 Prozent. Der TecDAX stand vor einem Monat, am 03.08.2026, bei 3 952,05 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.06.2026, erreichte der TecDAX einen Wert von 4 185,73 Punkten. Der TecDAX lag noch vor einem Jahr, am 03.09.2025, bei 3 614,00 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 11,07 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,10 Prozent auf 30,20 EUR), TeamViewer (+ 1,41 Prozent auf 6,84 EUR), EVOTEC SE (+ 1,27 Prozent auf 3,35 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,25 Prozent auf 69,00 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1,09 Prozent auf 28,76 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen Carl Zeiss Meditec (-0,91 Prozent auf 32,58 EUR), QIAGEN (-0,72 Prozent auf 37,88 EUR), HENSOLDT (-0,70 Prozent auf 81,80 EUR), SMA Solar (-0,62 Prozent auf 55,80 EUR) und Elmos Semiconductor (-0,59 Prozent auf 134,80 EUR) unter Druck.

TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 615 670 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 212,673 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien

2026 hat die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,44 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Analysen zu TecDAX-Aktien
Alle TecDAX-Werte im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Carl Zeiss Meditec AG 31,98 -1,96% Carl Zeiss Meditec AG
Deutsche Telekom AG 28,89 -0,89% Deutsche Telekom AG
Elmos Semiconductor 133,80 -1,04% Elmos Semiconductor
EVOTEC SE 3,25 -0,79% EVOTEC SE
freenet AG 24,42 0,91% freenet AG
HENSOLDT 81,80 -0,44% HENSOLDT
QIAGEN N.V. 37,46 -1,25% QIAGEN N.V.
SAP SE 185,84 2,66% SAP SE
SMA Solar AG 57,20 2,14% SMA Solar AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 68,85 1,32% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TeamViewer 6,91 2,14% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 29,66 0,00% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 4 027,43 0,37%

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