Aufschläge in Frankfurt: TecDAX zum Start mit Kursplus

Der TecDAX erhöht sich im XETRA-Handel um 09:13 Uhr um 0,26 Prozent auf 2 850,84 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 420,564 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,027 Prozent auf 2 842,61 Punkte an der Kurstafel, nach 2 843,38 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Montag sein Tagestief bei 2 840,97 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 851,64 Punkten lag.

So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.09.2023, bewegte sich der TecDAX bei 3 024,77 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, bei 3 227,48 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.10.2022, den Wert von 2 736,10 Punkten.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 1,92 Prozent. In diesem Jahr markierte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 350,46 Punkten. Bei 2 840,97 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 0 Aktien gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 144,949 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Werte

Im TecDAX hat die SMA Solar-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Telefonica Deutschland-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,85 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at