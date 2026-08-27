Aufschläge in Frankfurt: Zum Handelsende Pluszeichen im TecDAX

Zum Handelsschluss notierte der TecDAX im XETRA-Handel 2,10 Prozent stärker bei 4 103,38 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 567,224 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,735 Prozent auf 4 048,63 Punkte an der Kurstafel, nach 4 019,10 Punkten am Vortag.

Bei 4 106,06 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 4 040,77 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX

Seit Wochenbeginn gewann der TecDAX bereits um 0,468 Prozent. Vor einem Monat, am 27.07.2026, wies der TecDAX 3 808,76 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 27.05.2026, lag der TecDAX bei 4 067,61 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.08.2025, bewegte sich der TecDAX bei 3 747,48 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 13,22 Prozent zu. Bei 4 284,41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 322,31 Zählern.

Die Tops und Flops im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit Nemetschek SE (+ 9,85 Prozent auf 71,40 EUR), TeamViewer (+ 6,79 Prozent auf 7,00 EUR), United Internet (+ 5,75 Prozent auf 26,84 EUR), SAP SE (+ 5,48 Prozent auf 189,88 EUR) und IONOS (+ 5,09 Prozent auf 35,12 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil Deutsche Telekom (-2,56 Prozent auf 28,19 EUR), Drägerwerk (-1,07 Prozent auf 111,00 EUR), freenet (-0,49 Prozent auf 24,24 EUR), Siemens Healthineers (+ 0,00 Prozent auf 39,26 EUR) und Siltronic (+ 0,13 Prozent auf 79,45 EUR) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im TecDAX

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 7 247 423 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 214,058 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Blick

Im TecDAX weist die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8,38 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at