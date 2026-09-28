Aurubis Aktie

Aurubis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 676650 / ISIN: DE0006766504

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursentwicklung 28.09.2026 09:28:56

Aufschläge in Frankfurt: Zum Handelsstart Pluszeichen im MDAX

Aufschläge in Frankfurt: Zum Handelsstart Pluszeichen im MDAX

Heutiger Marktbericht zum MDAX.

Um 09:12 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 0,27 Prozent fester bei 31 115,11 Punkten. Der Börsenwert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 346,865 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,164 Prozent auf 31 082,26 Punkte an der Kurstafel, nach 31 031,35 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des MDAX betrug 31 124,33 Punkte, das Tagestief hingegen 31 063,58 Zähler.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 28.08.2026, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 33 029,91 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, bei 31 588,65 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, wurde der MDAX mit 29 986,85 Punkten berechnet.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 0,437 Prozent zu Buche. Das MDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 33 547,52 Punkten. 26 803,25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell Sartorius vz (+ 1,94 Prozent auf 263,30 EUR), KRONES (+ 1,70 Prozent auf 107,80 EUR), Aroundtown SA (+ 1,43 Prozent auf 1,70 EUR), LEG Immobilien (+ 1,37 Prozent auf 45,88 EUR) und Porsche Automobil (+ 1,28 Prozent auf 26,10 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil Salzgitter (-2,29 Prozent auf 51,20 EUR), Nordex (-2,11 Prozent auf 38,94 EUR), Aurubis (-2,08 Prozent auf 164,40 EUR), AIXTRON SE (-2,07 Prozent auf 34,08 EUR) und flatexDEGIRO (-1,80 Prozent auf 28,38 EUR).

MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 214 903 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX mit 40,735 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel

In diesem Jahr präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Unter den Aktien im Index präsentiert die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,55 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

Nachrichten zu Aurubis

mehr Nachrichten

Analysen zu LEG Immobilien

mehr Analysen
07.09.26 LEG Immobilien Neutral Goldman Sachs Group Inc.
24.08.26 LEG Immobilien Equal Weight Barclays Capital
21.08.26 LEG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
13.08.26 LEG Immobilien Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.08.26 LEG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 33,92 -3,03% AIXTRON SE
Aroundtown SA 1,67 -0,89% Aroundtown SA
Aurubis 161,90 -3,69% Aurubis
flatexDEGIRO AG 28,66 -1,04% flatexDEGIRO AG
freenet AG 23,84 -0,17% freenet AG
KRONES AG 108,00 1,69% KRONES AG
LEG Immobilien 45,48 0,26% LEG Immobilien
Lufthansa AG 7,69 -0,41% Lufthansa AG
Nordex AG 38,88 -1,92% Nordex AG
Porsche Automobil Holding SE 25,82 0,19% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 45,57 0,66% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Salzgitter 50,70 -3,43% Salzgitter
Sartorius AG Vz. 267,10 3,49% Sartorius AG Vz.
thyssenkrupp AG 15,29 -0,65% thyssenkrupp AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 31 034,87 0,01%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

27.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 39
27.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 39: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
26.09.26 KW 39: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
25.09.26 KW 39: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Plus -- DAX in Grün -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag etwas fester. Der deutsche Aktienmarkt notiert leicht im Plus. Die Aktienmärkte in Fernost finden am Montag keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen