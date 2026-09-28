Aufschläge in Frankfurt: Zum Handelsstart Pluszeichen im MDAX

Um 09:12 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 0,27 Prozent fester bei 31 115,11 Punkten. Der Börsenwert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 346,865 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,164 Prozent auf 31 082,26 Punkte an der Kurstafel, nach 31 031,35 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des MDAX betrug 31 124,33 Punkte, das Tagestief hingegen 31 063,58 Zähler.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 28.08.2026, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 33 029,91 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, bei 31 588,65 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, wurde der MDAX mit 29 986,85 Punkten berechnet.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 0,437 Prozent zu Buche. Das MDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 33 547,52 Punkten. 26 803,25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell Sartorius vz (+ 1,94 Prozent auf 263,30 EUR), KRONES (+ 1,70 Prozent auf 107,80 EUR), Aroundtown SA (+ 1,43 Prozent auf 1,70 EUR), LEG Immobilien (+ 1,37 Prozent auf 45,88 EUR) und Porsche Automobil (+ 1,28 Prozent auf 26,10 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil Salzgitter (-2,29 Prozent auf 51,20 EUR), Nordex (-2,11 Prozent auf 38,94 EUR), Aurubis (-2,08 Prozent auf 164,40 EUR), AIXTRON SE (-2,07 Prozent auf 34,08 EUR) und flatexDEGIRO (-1,80 Prozent auf 28,38 EUR).

MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 214 903 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX mit 40,735 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel

In diesem Jahr präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Unter den Aktien im Index präsentiert die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,55 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at