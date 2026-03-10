Deutsche Börse Aktie

Deutsche Börse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055

XETRA-Handel im Blick 10.03.2026 09:28:57

Aufschläge in Frankfurt: Zum Start Gewinne im LUS-DAX

Aufschläge in Frankfurt: Zum Start Gewinne im LUS-DAX

Wie bereits am Vortag richtet sich der LUS-DAX auch am zweiten Tag der Woche in der Gewinnzone ein.

Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 09:25 Uhr um 0,65 Prozent stärker bei 23 938,50 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 23 941,50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 23 638,50 Punkten lag.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 10.02.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 25 016,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 10.12.2025, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 24 215,00 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 10.03.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 22 570,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,55 Prozent abwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 863,00 Punkten erreicht.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Siemens Energy (+ 5,48 Prozent auf 156,90 EUR), Continental (+ 4,90 Prozent auf 63,82 EUR), Infineon (+ 4,60 Prozent auf 40,74 EUR), Deutsche Bank (+ 4,35 Prozent auf 27,71 EUR) und Commerzbank (+ 4,35 Prozent auf 31,68 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,69 Prozent auf 39,09 EUR), Deutsche Börse (-0,66 Prozent auf 240,70 EUR), Scout24 (-0,40 Prozent auf 73,90 EUR), GEA (-0,40 Prozent auf 61,85 EUR) und Rheinmetall (-0,25 Prozent auf 1 621,00 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 843 810 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 200,679 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,06 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,01 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Enhaltene Werte

