Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
|XETRA-Handel im Blick
|
10.03.2026 09:28:57
Aufschläge in Frankfurt: Zum Start Gewinne im LUS-DAX
Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 09:25 Uhr um 0,65 Prozent stärker bei 23 938,50 Punkten.
Der LUS-DAX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 23 941,50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 23 638,50 Punkten lag.
So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn
Noch vor einem Monat, am 10.02.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 25 016,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 10.12.2025, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 24 215,00 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 10.03.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 22 570,00 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,55 Prozent abwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 863,00 Punkten erreicht.
Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX
Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Siemens Energy (+ 5,48 Prozent auf 156,90 EUR), Continental (+ 4,90 Prozent auf 63,82 EUR), Infineon (+ 4,60 Prozent auf 40,74 EUR), Deutsche Bank (+ 4,35 Prozent auf 27,71 EUR) und Commerzbank (+ 4,35 Prozent auf 31,68 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,69 Prozent auf 39,09 EUR), Deutsche Börse (-0,66 Prozent auf 240,70 EUR), Scout24 (-0,40 Prozent auf 73,90 EUR), GEA (-0,40 Prozent auf 61,85 EUR) und Rheinmetall (-0,25 Prozent auf 1 621,00 EUR).
Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 843 810 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 200,679 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.
LUS-DAX-Fundamentaldaten im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,06 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,01 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Deutsche Börse AG
|
17:58
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
17:58
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
17:58
|Handel in Frankfurt: DAX bewegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
15:59
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX steigt nachmittags (finanzen.at)
|
15:59
|Freundlicher Handel: DAX am Nachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
15:59
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 verbucht Gewinne (finanzen.at)
|
14:46
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research belässt Deutsche Börse auf 'Buy' (dpa-AFX)
|
12:37
|Deutsche Börse-Aktie: JP Morgan Chase & Co. gibt Overweight-Bewertung bekannt (finanzen.at)