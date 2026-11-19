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19.11.2026 09:28:31
Aufschläge in Frankfurt: Zum Start Pluszeichen im MDAX
Um 09:12 Uhr legt der MDAX im XETRA-Handel um 0,69 Prozent auf 30 084,14 Punkte zu. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 338,372 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der MDAX 0,471 Prozent stärker bei 30 019,21 Punkten, nach 29 878,63 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 30 004,32 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 30 120,66 Punkten verzeichnete.
MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche gab der MDAX bereits um 1,98 Prozent nach. Vor einem Monat, am 19.10.2026, lag der MDAX noch bei 30 513,26 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.08.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 31 822,47 Punkten. Der MDAX lag noch vor einem Jahr, am 19.11.2025, bei 28 656,56 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 büßte der Index bereits um 2,89 Prozent ein. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Tops und Flops aktuell
Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit AIXTRON SE (+ 4,64 Prozent auf 33,36 EUR), Siltronic (+ 4,53 Prozent auf 57,65 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,46 Prozent auf 50,60 EUR), DEUTZ (+ 3,85 Prozent auf 7,96 EUR) und JENOPTIK (+ 3,38 Prozent auf 37,32 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil LANXESS (-1,43 Prozent auf 12,37 EUR), Ströer SE (-1,13 Prozent auf 36,70 EUR), RTL (-0,97 Prozent auf 30,50 EUR), LEG Immobilien (-0,68 Prozent auf 49,50 EUR) und Porsche Automobil (-0,60 Prozent auf 23,17 EUR).
Die teuersten MDAX-Unternehmen
Das Handelsvolumen der DEUTZ-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 368 970 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Porsche vz mit 38,740 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Blick
Die TUI-Aktie hat 2027 laut FactSet-Schätzung mit 5,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,22 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|31,72
|-0,28%
|DEUTZ AG
|7,95
|2,71%
|freenet AG
|23,80
|-2,62%
|JENOPTIK AG
|35,22
|-2,28%
|LANXESS AG
|12,02
|-3,76%
|LEG Immobilien
|49,18
|-0,73%
|Porsche Automobil Holding SE
|22,80
|-2,23%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|42,81
|-0,70%
|RTL
|30,30
|-1,46%
|Siltronic AG
|53,50
|-3,43%
|Ströer SE & Co. KGaA
|36,64
|-0,60%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|47,22
|-3,04%
|thyssenkrupp AG
|11,12
|-1,29%
|TUI AG
|7,03
|-4,07%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
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