Legal & General Aktie
WKN: 851584 / ISIN: GB0005603997
|LSE-Handel im Fokus
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11.06.2026 12:27:10
Aufschläge in London: Am Donnerstagmittag Gewinne im FTSE 100
Um 12:09 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,84 Prozent fester bei 10 340,49 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,927 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,003 Prozent auf 10 255,16 Punkte an der Kurstafel, nach 10 254,81 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 252,27 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 345,57 Zählern.
So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 0,275 Prozent abwärts. Der FTSE 100 lag vor einem Monat, am 11.05.2026, bei 10 269,43 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.03.2026, lag der FTSE 100 noch bei 10 353,77 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.06.2025, stand der FTSE 100 bei 8 864,35 Punkten.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 3,91 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Prudential (+ 3,91 Prozent auf 9,62 GBP), Frasers Group (+ 2,85 Prozent auf 7,93 GBP), Standard Chartered (+ 2,79 Prozent auf 18,41 GBP), Intertek (+ 2,74 Prozent auf 56,15 GBP) und HSBC (+ 2,68 Prozent auf 13,28 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen Halma (-13,44 Prozent auf 40,18 GBP), Intermediate Capital Group (-3,39 Prozent auf 17,39 GBP), Flutter Entertainment (-2,24 Prozent auf 84,78 GBP), Sage (-1,93 Prozent auf 8,34 GBP) und RS Group (-1,66 Prozent auf 6,21 GBP).
Welche Aktien im FTSE 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 17 428 918 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 mit 261,149 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Fokus
2027 hat die 3i-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die Legal General-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,14 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
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|25,88
|1,01%
|Flutter Entertainment
|97,00
|0,00%
|Frasers Group PLC Registered Shs
|9,10
|8,98%
|Halma PLC
|46,90
|-12,17%
|HSBC Holdings plc
|15,46
|3,93%
|Informa PLC
|9,35
|0,00%
|Intermediate Capital Group PLC
|20,20
|-3,81%
|Intertek plc
|65,10
|2,92%
|Legal & General plc
|3,19
|1,01%
|Lloyds Banking Group
|1,15
|2,64%
|Prudential plc
|11,23
|3,65%
|RS Group PLC Registered Shs
|7,20
|-1,37%
|Sage PLC
|9,65
|-1,53%
|Standard Chartered plc
|21,35
|4,91%
Indizes in diesem Artikel
|FTSE 100
|10 342,95
|0,86%
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