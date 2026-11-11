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LSE-Handel im Fokus 11.11.2026 12:26:35

Aufschläge in London: Am Mittwochmittag Gewinne im FTSE 100

Aufschläge in London: Am Mittwochmittag Gewinne im FTSE 100

Das macht das Börsenbarometer in London am dritten Tag der Woche.

Um 12:08 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,34 Prozent fester bei 10 788,56 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 3,274 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,001 Prozent auf 10 751,67 Punkte an der Kurstafel, nach 10 751,59 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 751,67 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 842,10 Zählern.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 1,08 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, einen Stand von 10 552,05 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.08.2026, lag der FTSE 100 noch bei 10 844,19 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, stand der FTSE 100 bei 9 899,60 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 8,42 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10 989,45 Punkten. Bei 9 670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Spirax-Sarco Engineering (+ 4,21 Prozent auf 76,65 GBP), Antofagasta (+ 2,78 Prozent auf 33,24 GBP), BP (+ 2,66 Prozent auf 5,67 GBP), Glencore (+ 2,42 Prozent auf 5,17 GBP) und Computacenter (+ 2,38 Prozent auf 48,20 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen JD Sports Fashion (-2,77 Prozent auf 0,95 GBP), Metlen Energy Metals (-2,19 Prozent auf 45,46 EUR), Coca-Cola HBC (-1,51 Prozent auf 41,84 GBP), 3i (-1,48 Prozent auf 25,26 GBP) und Babcock International (-1,46 Prozent auf 10,47 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 13 818 640 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 mit 273,787 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Fokus

2026 hat die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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3i plc 32,00 4,44% 3i plc
Antofagasta plc 38,53 -3,04% Antofagasta plc
Babcock International 12,07 -3,44% Babcock International
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 163,00 0,62% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
BP plc (British Petrol) 6,71 -0,65% BP plc (British Petrol)
Coca-Cola HBC AG 49,30 -4,64% Coca-Cola HBC AG
Computacenter PLC 59,00 -0,84% Computacenter PLC
Glencore plc 6,11 -1,61% Glencore plc
HSBC Holdings plc 16,19 -0,10% HSBC Holdings plc
JD Sports Fashion PLC Registered Shs 1,15 0,44% JD Sports Fashion PLC Registered Shs
Lloyds Banking Group 1,18 0,73% Lloyds Banking Group
Metlen Energy & Metals PLC Registered Shs 45,56 -0,31% Metlen Energy & Metals PLC Registered Shs
Smiths PLC 32,40 0,00% Smiths PLC

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