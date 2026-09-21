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LSE-Handel im Blick 21.09.2026 12:26:51

Aufschläge in London: Anleger lassen FTSE 100 am Montagmittag steigen

Aufschläge in London: Anleger lassen FTSE 100 am Montagmittag steigen

Heute zeigen sich die Anleger in London zuversichtlich.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,91 Prozent fester bei 10 756,49 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 3,182 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent tiefer bei 10 659,09 Punkten in den Handel, nach 10 659,13 Punkten am Vortag.

Bei 10 756,90 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 10 656,70 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 21.08.2026, wurde der FTSE 100 auf 10 816,56 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, einen Stand von 10 363,27 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 9 216,67 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 8,09 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 9 670,46 Zählern.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Antofagasta (+ 4,16 Prozent auf 38,09 GBP), Anglo American (+ 3,82 Prozent auf 41,06 GBP), Halma (+ 3,27 Prozent auf 36,04 GBP), Spirax-Sarco Engineering (+ 2,90 Prozent auf 71,05 GBP) und Metlen Energy Metals (+ 2,85 Prozent auf 46,96 EUR). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Airtel Africa (-3,70 Prozent auf 3,05 GBP), Ithaca Energy (-1,94 Prozent auf 2,90 GBP), Barratt Developments (-1,85 Prozent auf 3,00 GBP), BP (-0,98 Prozent auf 5,53 GBP) und J Sainsbury (-0,42 Prozent auf 3,34 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 7 867 005 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 302,382 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Antofagasta plc 44,61 2,50% Antofagasta plc
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Barratt Developments PLC 3,52 -1,12% Barratt Developments PLC
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Halma PLC 41,98 2,54% Halma PLC
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