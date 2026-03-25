Aufschläge in London: Anleger lassen FTSE 100 schlussendlich steigen

So bewegte sich der FTSE 100 am dritten Tag der Woche zum Handelsschluss.

Am Mittwoch notierte der FTSE 100 via LSE letztendlich 1,42 Prozent höher bei 10 106,84 Punkten. An der Börse sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte damit 2,856 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 9 965,17 Punkten, nach 9 965,16 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 10 118,15 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 9 965,17 Punkten.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht legte der FTSE 100 bereits um 1,90 Prozent zu. Vor einem Monat, am 25.02.2026, wurde der FTSE 100 auf 10 806,41 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der LSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 9 870,68 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 25.03.2025, stand der FTSE 100 bei 8 663,80 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,56 Prozent zu. Bei 10 934,94 Punkten schaffte es der FTSE 100 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 9 670,46 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit Pershing Square (+ 3,98 Prozent auf 41,28 GBP), Anglo American (+ 3,90 Prozent auf 31,73 GBP), GSK (+ 3,89) Prozent auf 20,54 GBP), Intermediate Capital Group (+ 3,83 Prozent auf 15,44 GBP) und Barratt Developments (+ 3,80 Prozent auf 2,73 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil RS Group (-4,01 Prozent auf 5,63 GBP), Flutter Entertainment (-3,21 Prozent auf 78,88 GBP), Entain (-1,81 Prozent auf 5,74 GBP), RELX (-1,52 Prozent auf 23,93 GBP) und Experian (-1,40 Prozent auf 25,30 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 131 544 019 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 247,279 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,38 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,29 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at