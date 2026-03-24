Aufschläge in London: Börsianer lassen FTSE 100 zum Ende des Dienstagshandels steigen

Der FTSE 100 erhöhte sich im LSE-Handel zum Handelsende um 0,72 Prozent auf 9 965,16 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,863 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,002 Prozent auf 9 893,96 Punkte an der Kurstafel, nach 9 894,15 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 9 839,20 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 9 972,72 Punkten.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Der FTSE 100 stand vor einem Monat, am 24.02.2026, bei 10 680,59 Punkten. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 24.12.2025, bei 9 870,68 Punkten. Der FTSE 100 stand vor einem Jahr, am 24.03.2025, bei 8 638,01 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 0,141 Prozent nach oben. 10 934,94 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 9 670,46 Punkten.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit BP (+ 3,51 Prozent auf 5,58 GBP), BT Group (+ 3,46 Prozent auf 2,07 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 3,15) Prozent auf 34,60 GBP), ConvaTec (+ 2,67 Prozent auf 2,23 GBP) und Glencore (+ 2,39 Prozent auf 5,28 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Metlen Energy Metals (-3,33 Prozent auf 34,80 EUR), JD Sports Fashion (-2,94 Prozent auf 0,67 GBP), Ocado Group (-2,82 Prozent auf 1,88 GBP), Experian (-2,66 Prozent auf 25,66 GBP) und easyJet (-2,43 Prozent auf 3,53 GBP).

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 127 462 198 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 246,517 Mrd. Euro macht die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,25 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,39 Prozent bei der Legal General-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at