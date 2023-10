Aufschläge in London: Das macht der FTSE 100 am Nachmittag

So bewegt sich der FTSE 100 nachmittags.

Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 15:41 Uhr um 0,23 Prozent stärker bei 7 406,64 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,374 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 7 389,70 Punkte an der Kurstafel, nach 7 389,70 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tagestief bei 7 368,38 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7 419,17 Punkten lag.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn kletterte der FTSE 100 bereits um 0,061 Prozent. Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 25.09.2023, den Wert von 7 623,99 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 25.07.2023, den Wert von 7 691,80 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.10.2022, notierte der FTSE 100 bei 7 013,48 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 verlor der Index bereits um 1,95 Prozent. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 047,06 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 206,82 Punkten registriert.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell Rio Tinto (+ 2,45 Prozent auf 51,84 GBP), Lloyds Banking Group (+ 1,76 Prozent auf 0,41 GBP), Sage (+ 1,64 Prozent auf 9,66 GBP), BAE Systems (+ 1,48 Prozent auf 10,94 GBP) und Bunzl (+ 1,46 Prozent auf 28,40 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Ocado Group (-9,33 Prozent auf 4,60 GBP), Reckitt Benckiser (-4,94 Prozent auf 56,24 GBP), Entain (-2,53 Prozent auf 9,16 GBP), JD Sports Fashion (-2,29 Prozent auf 1,26 GBP) und StJamess Place (-2,06 Prozent auf 6,05 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 41 836 360 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie macht im FTSE 100 mit 206,613 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Blick

Die Barclays-Aktie verzeichnet mit 4,19 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Im Index weist die Phoenix Group-Aktie mit 11,91 Prozent 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

