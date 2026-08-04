Aufschläge in London: FTSE 100 am Dienstagmittag fester

Am Dienstag zeigen sich die Börsianer in London optimistisch.

Um 12:09 Uhr legt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,26 Prozent auf 10 885,44 Punkte zu. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 3,237 Bio. Euro wert. In den Handel ging der FTSE 100 0,001 Prozent leichter bei 10 857,63 Punkten, nach 10 857,70 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 10 932,54 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 10 855,20 Punkten.

FTSE 100-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, bei 10 679,03 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10 363,93 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 04.08.2025, wurde der FTSE 100 auf 9 128,30 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9,39 Prozent. Der FTSE 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9 670,46 Zählern.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit Antofagasta (+ 4,46 Prozent auf 38,43 GBP), Glencore (+ 3,99 Prozent auf 5,61 GBP), Anglo American (+ 3,13) Prozent auf 38,21 GBP), Rio Tinto (+ 2,88 Prozent auf 72,93 GBP) und Halma (+ 2,65 Prozent auf 36,42 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Smith Nephew (-5,85 Prozent auf 11,27 GBP), JD Sports Fashion (-2,55 Prozent auf 0,89 GBP), Pearson (-2,52 Prozent auf 12,18 GBP), International Consolidated Airlines (-2,33 Prozent auf 4,23 GBP) und Prudential (-2,12 Prozent auf 10,86 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 17 312 706 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 316,076 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Blick

Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Mit 14,84 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at