FTSE 100

10 900,25
-2,31
-0,02 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
Index-Performance 16.11.2026 15:58:44

Aufschläge in London: FTSE 100 am Montagnachmittag in der Gewinnzone

Aufschläge in London: FTSE 100 am Montagnachmittag in der Gewinnzone

Der FTSE 100 verzeichnet am Montag Kursanstiege.

Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 15:42 Uhr um 0,40 Prozent stärker bei 10 946,19 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,313 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,003 Prozent auf 10 902,93 Punkte an der Kurstafel, nach 10 902,56 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 962,96 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 10 899,16 Einheiten.

FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 16.10.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10 881,90 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, stand der FTSE 100 bei 10 750,11 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 9 698,37 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 10,00 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 10 989,45 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Coca-Cola HBC (+ 2,83 Prozent auf 43,58 GBP), BAE Systems (+ 2,78 Prozent auf 19,39 GBP), Babcock International (+ 2,72 Prozent auf 10,17 GBP), Melrose Industries (+ 2,56 Prozent auf 4,97 GBP) und Bunzl (+ 2,49 Prozent auf 29,64 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Anglo American (-1,83 Prozent auf 36,96 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (-1,70 Prozent auf 14,64 GBP), Centrica (-1,63 Prozent auf 1,58 GBP), Ithaca Energy (-1,63 Prozent auf 2,53 GBP) und ConvaTec (-1,63 Prozent auf 2,54 GBP) unter Druck.

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 25 840 750 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 277,916 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Blick

2026 präsentiert die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14,84 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zu allen Marktberichten
Alle FTSE 100-Werte im Überblick
Zur FTSE 100-Realtime-Indikation

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Babcock International 12,13 1,85% Babcock International
BAE Systems plc 23,01 1,90% BAE Systems plc
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 162,00 -0,61% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
Bunzl plc 35,00 0,23% Bunzl plc
Centrica plc 1,89 -0,53% Centrica plc
Coca-Cola HBC AG 52,00 3,38% Coca-Cola HBC AG
ConvaTec PLC 3,04 -2,56% ConvaTec PLC
HSBC Holdings plc 16,18 0,00% HSBC Holdings plc
Ithaca Energy PLC Registered Shs 3,09 0,06% Ithaca Energy PLC Registered Shs
Lloyds Banking Group 1,17 -0,38% Lloyds Banking Group
Melrose Industries PLC Registered Shs 5,95 0,88% Melrose Industries PLC Registered Shs
Scottish Mortgage Investment Trust Plc 17,51 -0,48% Scottish Mortgage Investment Trust Plc
Smiths PLC 32,20 -0,62% Smiths PLC

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 10 900,57 -0,02%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 46: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46
14.11.26 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.11.26 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX fallen zurück -- Wall Street im Minus -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt gibt am Montag ab. Der deutsche Aktienmarkt fällt ebenso zurück. An der Wall Street geht es zum Wochenstart nach unten. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen