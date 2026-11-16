Aufschläge in London: FTSE 100 am Montagnachmittag in der Gewinnzone

Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 15:42 Uhr um 0,40 Prozent stärker bei 10 946,19 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,313 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,003 Prozent auf 10 902,93 Punkte an der Kurstafel, nach 10 902,56 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 962,96 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 10 899,16 Einheiten.

FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 16.10.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10 881,90 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, stand der FTSE 100 bei 10 750,11 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 9 698,37 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 10,00 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 10 989,45 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Coca-Cola HBC (+ 2,83 Prozent auf 43,58 GBP), BAE Systems (+ 2,78 Prozent auf 19,39 GBP), Babcock International (+ 2,72 Prozent auf 10,17 GBP), Melrose Industries (+ 2,56 Prozent auf 4,97 GBP) und Bunzl (+ 2,49 Prozent auf 29,64 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Anglo American (-1,83 Prozent auf 36,96 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (-1,70 Prozent auf 14,64 GBP), Centrica (-1,63 Prozent auf 1,58 GBP), Ithaca Energy (-1,63 Prozent auf 2,53 GBP) und ConvaTec (-1,63 Prozent auf 2,54 GBP) unter Druck.

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 25 840 750 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 277,916 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Blick

2026 präsentiert die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14,84 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at